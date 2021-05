Les utilisateurs de Twitter découvrent que Rage Against The Machine est un gang politique | 45S

Chaque jour, nous nous levons et apprenons quelque chose de nouveau. Il se peut que le soleil brille, que la Terre soit ronde, ou que Rage Against The Machine est un groupe avec des messages politiques clairs. Ce dernier a été une grande surprise pour de nombreux utilisateurs de Twitter. C’est pourquoi ils ont crié au ciel quand le groupe a publié un message de soutien aux victimes du conflit entre Israël et la Palestine.

«La violence et les atrocités dont nous sommes témoins à Sheikh Jarrah, dans le complexe d’Al Aqsa et à Gaza sont la continuation de décennies de violence aparté et l’occupation violente de la Palestine par Israël « , a écrit le groupe dans un tweet qui s’est ensuite complété par: »Nous soutenons le peuple palestinien dans sa résistance à cette terreur coloniale sous toutes ses formes».

Cette manifestation des musiciens fait suite à la terrible nouvelle diffusée par la BBC selon laquelle au moins 83 Palestiniens et sept personnes en Israël ont été tués à la suite de la guerre au Moyen-Orient.

Les tweeters se souciaient peu du fait qu’il s’agissait d’une crise humanitaire, ils avaient apparemment préféré que le groupe ferme les yeux et se consacre uniquement à la musique. Par chance, il y avait des gens qui ont pris la peine de se renseigner sur le groupe et les messages de leurs chansons et ils ont répondu au premier avec grâce et ironie.

La réplique

L’un des tweets les plus ingénieux et les plus rebondis était celui de l’utilisateur @CharlTaylorPage, qui a écrit: «Mourir parce que Rage Against The Machine a publié un message de soutien à la Palestine et les gens leur disent de rester en dehors de la politique et les appellent à se réveiller. QUE PENSEZ-VOUS QUE «LA MACHINE» ÉTAIT? Un lave-linge séchant sanglant?

Un autre article amusant est venu de @NojTheCynic, qui a écrit: «Rage Against The Machine a écrit pour soutenir la Palestine?!?. Décidément, quelle est la prochaine étape? Les Red Hot Chili Peppers vont-ils sortir et dire qu’ils viennent de Californie? «