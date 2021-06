Les utilisateurs de TikTok sont avertis de ne pas faire le Fire Challenge après que l’adolescent se retrouve avec de graves brûlures

Voici pourquoi les gens sont invités à ne pas participer au dangereux Fire Challenge sur TikTok.

Les gens mettent en garde contre la participation au dangereux Fire Challenge sur TikTok, qui a laissé une fille de 13 ans dans l’unité de soins intensifs avec des brûlures au troisième degré.

Malheureusement, des défis dangereux arrivent parfois sur la plate-forme. Récemment, un adolescent pakistanais a perdu la vie alors qu’il était filmé par ses amis pour une farce TikTok. Et en mars, Joshua Haileyesus s’est battu pour sa vie après avoir fait le Blackout Challenge sur TikTok, qui consiste à s’étouffer jusqu’à ce que vous perdiez connaissance. Malheureusement, Joshua est décédé en avril après 19 jours de réanimation.

Le Fire Challenge a récemment gagné du terrain sur la plate-forme et il pourrait avoir des résultats fatals. Voici ce que cela implique.

Les utilisateurs de TikTok sont avertis de ne pas faire le Fire Challenge. Image: Thiago Prudêncio / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Qu’est-ce que le Fire Challenge sur TikTok?

Le Fire Challenge est une tendance dangereuse sur TikTok qui voit les participants créer des formes sur un miroir en utilisant un liquide inflammable. Le participant doit alors éteindre les lumières et mettre le feu au liquide pour créer la forme éclairée.

Le défi est extrêmement dangereux et peut être fatal. Si vous voyez des vidéos Fire Challenge sur TikTok, n’interagissez pas avec elles et signalez-les immédiatement.

Le 13 mai, Destini Crane de Portland, Oregon, a subi de graves brûlures au corps après avoir tenté le défi pour une vidéo. « J’étais dans le salon en train de parler avec ma mère et je l’ai entendue crier mon nom. Destini était en feu. Quand je suis allé ouvrir la porte de la salle de bain, tout était en feu », a déclaré la mère de Destini, Kimberly Crane, à ABC News.

La famille de Destini a découvert qu’elle avait relevé le défi après avoir parlé à ses amis. Elle a également été retrouvée avec une bougie, un briquet et une bouteille d’alcool à friction dans la salle de bain. Sa mère a entendu ses cris et a amené Destini à l’extérieur, enlevant sa chemise en feu pendant que les voisins appelaient le 911. Lorsque le téléphone de Destini a été récupéré, il était toujours en train d’enregistrer la vidéo TikTok.

Destini reste à l’hôpital avec de graves brûlures et est incapable de parler. J’espère qu’elle sera transférée dans une unité de brûlage à l’avenir. En raison des brûlures, elle a «une mobilité limitée à vie» et aura besoin d’une thérapie physique pour reprendre l’usage de son bras, de ses doigts et de son cou.

Portland Fire and Rescue, qui a répondu à l’incident, mène actuellement une enquête. Le pompier Rob Garrison a averti à quel point jouer avec des liquides inflammables peut être dévastateur car la peau peut prendre feu en quelques secondes.

Un logo TikTok est affiché sur un smartphone avec des pourcentages boursiers en arrière-plan. Image: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Il a déclaré à Mercury News: « C’est peut-être l’une des choses les plus dangereuses que j’aie jamais vues dans ma vie. Vous pourriez être debout à côté d’un lac si vous le souhaitez et vous allumer le feu, et au moment où vous frappez le l’eau, vous allez probablement avoir des brûlures sur votre corps. «

La famille de Destini a exhorté les autres parents à passer plus de temps avec leurs enfants et à surveiller ce qu’ils font sur les réseaux sociaux.

