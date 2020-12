Les utilisateurs de TikTok ont ​​commencé à friser leurs cheveux avec leur radiateur domestique

Sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac Des conseils de beauté plus ou moins faits maison circulent souvent et l’appréciation des utilisateurs peut se transformer en clips viraux qui se retrouvent sous les yeux de millions de personnes. Le dernier exemple concerne un tutoriel né en Italie et immédiatement suivi par plus d’un million de personnes: une technique rudimentaire pour essayer d’obtenir des cheveux ondulés sans utiliser de bigoudi, mais simplement en les faisant rouler autour du radiateur maison.

Ce n’est pas la première fois que les bouts de cheveux DIY attirent de manière virale l’attention des utilisateurs sociaux: sur des plateformes telles que YouTube, Facebook et Instagram, des dizaines de tutoriels regorgent depuis des années consacrés à la façon d’obtenir des cheveux bouclés sans les utiliser. d’outils professionnels, mais en utilisant des remèdes tels que des rouleaux de papier toilette et des ceintures de peignoir. Le secret de la viralité du maquillage apparu sur TikTok est similaire à celui de ses prédécesseurs et réside précisément dans la simplicité de la procédure illustrée – qui consiste uniquement à resserrer les mèches de cheveux autour des tuyaux de radiateur pour laissez la chaleur façonner le pli.

Ce n’est pas pour rien qu’un adepte du tiktoker qui a publié le tutoriel a reproposé une vidéo identique qu’elle a obtenue 12 millions de vues supplémentaires, aidant à répandre un conseil dont il est mieux vaut ne pas abuser. Abstraction faite du fait que toucher le visage à une surface potentiellement chaude peut être dangereux, répéter l’opération plusieurs fois peut en fait endommager les cheveux. Il y a une raison pour le reste que les produits professionnels conçus pour obtenir le même effet sont fabriqués avec des matériaux tels que la céramique et profitent de mesures pour contenir l’énergie fournie: une température excessive peut modifier la structure interne des cheveux, ne rendant pas seulement le résultat crépus. , mais aussi en l’affaiblissant et en le séchant.