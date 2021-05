Les utilisateurs de PS5 jouent plus et achètent plus que les premiers utilisateurs de la PS4

Contrairement à l’opinion commune, il n’y a pas un million de consoles PlayStation 5 dans les entrepôts des scalpers: le système surpasse la PS4 lors du lancement aligné malgré une demande sans précédent entraînant des ruptures de stock. Besoin d’une preuve? Eh bien, selon Wired, les propriétaires ont enregistré 81% de temps de jeu en plus sur la console de nouvelle génération que sur PS4 au cours de la même période post-lancement.

Il y a bien sûr quelques facteurs contributifs: une pandémie mondiale signifie que les gens passent plus de temps chez eux que jamais auparavant. De plus, la rétrocompatibilité signifie que la transition de la PS4 à la PS5 est beaucoup plus facile que celle de la PS3 à la PS4; à ce stade du cycle de vie de la dernière génération, nous jouions encore à des titres comme Dark Souls 2 et Gran Turismo 6 sur nos vieux systèmes PS3 grinçants.

D’accord, cela explique l’augmentation massive du temps de jeu, mais il convient également de noter que la PS5 a également enregistré une augmentation de 11% des ventes d’unités de jeu par rapport à la PS4 au cours de la même période. Encore une fois, nous soulignons le calendrier de sortie beaucoup plus solide – comme Demon’s Souls et Returnal détruisent Killzone: Shadow Fall and Knack – mais ces chiffres montrent clairement un niveau d’investissement et d’engagement beaucoup plus important que jamais auparavant.

Sony, bien sûr, se frottera les mains. La vente de consoles n’est qu’une partie du casse-tête pour les détenteurs de plates-formes – et cela fonctionne bien sur ce front, en supposant que cela puisse réellement obtenir plus de stock dans les magasins – car ce sont les logiciels, les abonnements et les microtransactions qui sont les véritables générateurs de revenus de nos jours. Un engagement fort avec l’écosystème pousse tous ces revenus à augmenter, et PlayStation se lèchera les lèvres en regardant ces chiffres par rapport à la PS4 extrêmement lucrative.