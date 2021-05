Les utilisateurs de PS Plus peuvent obtenir gratuitement les Ghosts ‘n Goblins de Capcom Arcade Stadium

Ok, donc ce n’est pas tout à fait la même chose que de donner un plein jeu, mais les abonnés PlayStation Plus peuvent actuellement récupérer les Ghosts ‘n Goblins originaux pour Capcom Arcade Stadium sans frais supplémentaires. Capcom Arcade Stadium lui-même est téléchargeable gratuitement sur PS4 (et PS5 via la rétrocompatibilité), mais vous devez tousser pour les jeux et divers autres modules complémentaires.

Si vous avez envie d’une action rétro, cela pourrait valoir le téléchargement rapide et indolore (Capcom Arcade Stadium pèse environ 1,2 Go). Le moyen le plus rapide de trouver Ghosts ‘n Goblins sur le PlayStation Store est de le rechercher manuellement, car la page Capcom Arcade Stadium est un peu en désordre.

Pensez-vous que vous allez essayer Ghosts ‘n Goblins? Racontez vos sessions de jeu rétro dans la section commentaires ci-dessous.

[Thanks Mhoney and themcnoisy for the tip.]