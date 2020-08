Les utilisateurs de PrEP sont moins susceptibles de consommer des drogues et de souffrir de dépendance sexuelle

Les chercheurs ont constaté que, sur deux ans, l’utilisation de la drague et les niveaux de compulsivité sexuelle diminuaient lors de l’utilisation de la PrEP. (Photographie de stock via Elements Envato)

Les personnes qui utilisent la PrEP, une pilule quotidienne qui empêche la transmission du VIH, sont moins susceptibles de prendre des drogues illicites et de s’engager dans des pensées et des actes sexuels compulsifs, ont déclaré les chercheurs.

Des chercheurs aux Pays-Bas ont constaté que si les niveaux d’anxiété et de dépression des hommes queer et des femmes trans n’ont pas diminué pendant la prise de PrEP, la consommation de drogues et la dépendance sexuelle ont considérablement diminué.

Les utilisateurs de l’une des plus grandes cliniques de santé sexuelle d’Amsterdam ont été interrogés pendant deux ans dans le cadre de l’étude AmPrEP, où les chercheurs visaient à tester l’impact qu’un programme solide de prévention du VIH pourrait avoir.

Bien que les enquêteurs aient constaté que la consommation problématique d’alcool ne diminuait pas, l’utilisation de deux médicaments par les participants, la MDMA et les nitrates, autrement connue sous le nom de poppers, n’a pas non plus diminué.

Les experts en santé sexuelle ont accueilli favorablement les résultats de l’étude, qui s’ajoutent à un corpus de recherche toujours croissant qui lie la PrEP à une meilleure santé mentale.

Un sentiment de peur autour du virus, a déclaré le militant britannique contre le VIH Matthew Hodson RoseActualités, peut être profondément dommageable pour les personnes queer. Mais à mesure que davantage de personnes prennent le contrôle de leur santé sexuelle, la PrEP, a-t-il dit, peut offrir à ceux qui ne vivent pas avec le VIH «une libération de cette peur».

Les personnes sous PrEP rapportent une diminution de leur consommation de drogues après deux ans.

Les enquêteurs ont dressé un tableau des 341 degrés d’anxiété et de dépression, de consommation problématique de drogues, d’alcoolisme problématique et de compulsivité sexuelle des participants de 2015 à 2017.

Ces quatre domaines ont été identifiés par des chercheurs qui ont cité des craintes que la prise de PrEP puisse inciter les utilisateurs à se livrer plus fréquemment à des actes plus risqués.

Au lieu de cela, le nombre de participants rapportant les quatre problèmes a été réduit après avoir pris la PrEP, mais avec des résultats variables.

Les enquêteurs ont déclaré qu’environ 20% des participants avaient un trouble dépressif ou anxieux, soit environ le double de celui de la population néerlandaise en général. À la fin de l’étude, ce nombre n’avait diminué que de 2%.

Alors que les chiffres sont restés cohérents pour la consommation problématique d’alcool, ont-ils déclaré, des baisses drastiques ont été observées dans le degré de compulsivité sexuelle ainsi que dans la consommation furtive de drogues.

Le nombre de personnes évaluées comme ayant une dépendance sexuelle est passé de 23% avant l’étude à seulement 10%. La consommation problématique de drogues est passée de 38% à 31%.

Il est remarquable, ont souligné les chercheurs, la baisse de 12% de la proportion de personnes signalant un ou plusieurs des quatre problèmes – de 64% à 52%.

L’anxiété autour du VIH a considérablement diminué lors de l’utilisation de la pilule préventive, selon une étude.

Alors que les chercheurs ont constaté que les niveaux d’anxiété générale ne diminuaient pas, les angoisses et les peurs spécifiques à l’acquisition du VIH l’ont fait.

«Pour de nombreux hommes gais et bisexuels, le VIH signifie que les relations sexuelles que nous avons ont trop souvent été entachées de peur», a expliqué Hodson, directeur exécutif de NAM aidsmap, une organisation caritative de premier plan contre le VIH.

Hodson a souligné la culture de la peur qui persiste autour du VIH et qui non seulement reste un obstacle pour les défenseurs et les prestataires de soins de santé, mais peut également s’avérer érosive pour la santé mentale des hommes queer.

«Cette étude», a-t-il dit, «démontre que lorsque la peur de contracter le VIH s’est atténuée, les participants étaient mieux en mesure de prendre le contrôle des relations sexuelles qu’ils avaient.

«Se libérer de l’angoisse de contracter le VIH peut offrir une plus grande opportunité de considérer non seulement ce que signifie une santé sexuelle complète pour nous personnellement, et comment nous y parvenons, mais aussi comment nous nous traitons les uns les autres sexuellement et romantiquement.

«Le sexe sans peur ne signifie pas nécessairement le sexe sans soin.»

Cependant, les chercheurs ont souligné que les résultats de l’étude ne montraient pas spécifiquement que la PrEP avait entraîné des améliorations en matière de santé mentale – les séances de conseil et la participation à l’étude elle-même étaient également des facteurs probables, ont-ils déclaré.