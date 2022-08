Les utilisateurs de Pokemon Go révèlent les créatures qu’ils détestent le plus

Tous les Pokémon ne sont pas adorés de la même manière, malgré les souhaits de Game Freak et The Pokemon Company. Il y a quelques créatures limitées qui Pokémon Go les utilisateurs ne peuvent tout simplement pas supporter, et parfois la fonctionnalité la plus simple peut décourager quelqu’un d’un Pokémon particulier.

Néanmoins, les utilisateurs ont parlé des Pokémon qu’ils détestent le plus, que ce soit parce qu’ils sont difficiles à capturer ou pour une autre cause unique qu’eux seuls peuvent comprendre.

La question initiale du subreddit Pokemon Go a été publiée par Redditor Elga bolo, qui a choisi Yanma comme choix en raison de la rapidité avec laquelle ils se déplacent d’un écran à l’autre et de la façon dont ils ont toujours un anneau orange ou rouge.

Même lorsque vous parvenez à atterrir un PokeBall, ils sont difficiles à capturer. Puisqu’ils se tournent également vers Zubat car il ne restera pas immobile, Redditor Boosted Bastard doit sympathiser avec eux.

D’autres joueurs de Pokemon Go sont plus irrités par les défauts cosmétiques de certains Pokemon, comme Redditor RnbwSheep se plaint de Purrloin et de sa position debout désormais célèbre. En particulier, Historical Egg se lasse de voir des Yungoos partout à cause de leurs cheveux jaunes particuliers, qui leur font penser à Donald Trump.

Les autres Pokémon mentionnés dans la conversation incluent Dunsparce et Sudowoodo, principalement en raison de la difficulté étrange à les capturer. Sudowoodo peut vous renvoyer des balles et vous faire passer pour un idiot.

Similaire à Hitmontop, dont la petite danse est vue comme dérangeante par certains. Même si Yanma ou Zubat peuvent être vos Pokémon préférés, sachez simplement qu’un joueur de Pokemon Go est actuellement ailleurs en train de maudire la créature pour avoir évité un autre Pokeball.

Un autre développement lié à Pokemon Go est qu’au début du mois prochain, le jeu fera sa toute première apparition aux Championnats du monde Pokemon à Londres.