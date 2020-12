Les utilisateurs de Netflix ont regardé deux milliards d’heures de films d’Adam Sandler

Indépendamment de la qualité (ou de l’absence de qualité) qu’ils peuvent présenter, les films d’Adam Sandler sont populaires. Il suffit de voir les résultats de « Hubbie Halloween », son dernier film pour Netflix, qui se positionne comme la production originale de la plateforme la plus populaire de 2020 au même titre que « Mystère de meurtre»En 2019.

De plus, le service de streaming a un grand nombre de ses films dans son catalogue, comme « Uncut Gems », « M. Deeds« , »Petite nicky« , »Joyeux Gilmore » et beaucoup plus. Bien que des rapports récents indiquent que «populaire» est un mot qui pourrait manquer de décrire son travail, car il serait révélé que les vues totales des abonnés de la plateforme totalisent plus de deux milliards d’heures dans les reproductions de ces films.

Le rapport Cinemablend assure que cela serait confirmé après les rapports de popularité de « Hubie Halloween« , Ce qui indiquerait les deux milliards d’heures de lecture de contenu de Adam Sandler. Le rapport va plus loin en traduisant ce laps de temps en années: 228 310,5 ans, un temps stupéfiant compte tenu des antécédents de Sandler.

L’acteur entamera sa collaboration avec le service de streaming en 2015 avec le film « Le ridicule 6», Forgeant ainsi la première production en collaboration avec la maison de production de l’acteur Happy Madison Productions, à commencer par un accord commercial qui serait extrêmement lucratif pour les deux parties.

Sandler il travaille actuellement avec le service de streaming sur les bandes « Bousculer« Et l’adaptation récemment annoncée de »Spaceman de Bohême». Le film mettra en vedette la participation de Johan Renck en tant que réalisateur et Jour Colby en tant que scénariste, adaptant le roman écrit par Jaroslav Kalfar.

La bande raconterait l’histoire de Jakub Prochazka, un orphelin du République tchèque qu’il passerait du statut de scientifique mineur à celui de premier astronaute de son pays. Lors d’un dangereux voyage habité à Vénus, Vous vous embarquerez dans une série de réflexions philosophiques sur votre passé et l’état actuel de votre vie sur terre.