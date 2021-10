Les utilisateurs de médias sociaux ont développé une nouvelle condition connue sous le nom de « Smartphone Pinky »

Vous lisez cet article sur votre téléphone ? Si c’est le cas, prenez un moment pour examiner où sont placés vos doigts, car il est possible que vous souffriez d’une maladie que certains accros aux médias sociaux surnomment « smartphone pinky ».

Oui, tu m’as bien entendu.

Bien qu’ils ne soient pas (encore) reconnus comme une condition médicale officielle, un nombre croissant d’utilisateurs de smartphones remarquent qu’ils ont commencé à développer une bosse ou une courbure dans leurs petits doigts, et ils sont convaincus que cela est dû à la façon dont ils tiennent leur téléphone. .

Le phénomène a été remarqué pour la première fois sur TikTok lorsque l’utilisateur @cllopez2000 a publié une vidéo présentant la condition :

« D’accord, je me demandais juste si quelqu’un d’autre avait ça.

« Si vous tenez votre main avec votre petit doigt au bas de votre téléphone, vous commencerez à remarquer une petite bosse entre le haut et le bas des jointures de votre petit doigt.

« C’est ce qu’on appelle le petit doigt du smartphone. »

La vidéo est rapidement devenue virale, accumulant rapidement plus de 24 000 likes sur TikTok, et il n’a pas fallu longtemps pour que tout le monde regarde leurs mains et remarque qu’ils avaient également été touchés par l’affliction.

Est-ce réellement le cas ? Dur à dire.

Mais pour le meilleur ou pour le pire, le terme semble être resté et si vous jetez un coup d’œil sur TikTok ou Twitter, vous trouverez une multitude de personnes se plaignant de leurs doigts «déformés», affirmant que leurs téléphones sont responsables des dommages.

Un utilisateur a tweeté : « Je n’arrive pas à croire que ‘Smartphone Pinky’ soit en fait une chose… et je l’ai !! Une bonne tache de peau brillante en retrait. Je blâme #Covid pour cela aussi. »

Un autre a tweeté un claquement de son doigt tordu et a déploré que « J’ai une vraie blessure sur #iphone. Mon doigt s’est plié et ne se redressera pas. Je dois changer la façon dont je tiens mon téléphone. »

Pendant ce temps, d’autres étaient plus enjoués à ce sujet, zoomant sur des clichés de célébrités telles que Justin Bieber et BTS et soulignant que leurs petits doigts étaient tout aussi tordus que le reste d’entre nous.

Quelles que soient les causes, il semble que ce soit un phénomène assez répandu. Mais est-ce quelque chose dont il faut s’inquiéter ?

La pharmacienne de la Lloyds Pharmacy, Pareena Patel, a déclaré au Sun qu’il n’y avait aucune preuve clinique de la nature de la maladie ou de son existence réelle, mais a déclaré qu’elle pourrait être causée par la contrainte répétitive de tenir constamment un appareil.

Elle a expliqué : « Le petit doigt du smartphone est un phénomène social que l’on pense être causé par une utilisation fréquente du smartphone. C’est là que les utilisateurs ont signalé une entaille sur leur petit doigt parce qu’ils tenaient trop leur smartphone.

« Bien qu’il n’y ait pas encore de preuves cliniques suggérant que les smartphones puissent endommager spécifiquement nos petits doigts, et qu’il ne s’agisse pas non plus d’une condition ou d’un terme médical officiel, il y a des raisons de croire qu’une utilisation excessive du téléphone peut avoir un impact sur notre fonction musculaire et peut endommager nos articulations, en particulier dans le zone du pouce et du poignet.

« Par exemple, nous savons que les microtraumatismes répétés (RSI) sont une affection courante qui affecte les muscles et les nerfs s’ils sont surutilisés ou soumis à des mouvements répétitifs fréquents. »

Quoi qu’il en soit, selon Patel, ce n’est pas le « petit doigt du smartphone » dont vous voulez vous inquiéter. Selon elle, la véritable préoccupation est de subir des microtraumatismes répétés en tenant votre téléphone.

Elle a déclaré: « Certaines recherches ont également montré que la surutilisation des smartphones peut causer des douleurs au pouce et peut même diminuer la fonction de la main. »