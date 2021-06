Les utilisateurs de Jio peuvent désormais recharger leurs numéros via WhatsApp : comment ça marche

09 juin 2021 17:31:20 IST

Pour faciliter la tâche des utilisateurs pendant la pandémie en cours, les utilisateurs de Jio pourront désormais obtenir plusieurs services via WhatsApp y compris la recharge de leur numéro de mobile, le port d’une nouvelle carte SIM et plus encore. Cela s’applique également aux paiements JioFiber et JioMart. Tout ce que les utilisateurs ont à faire est d’enregistrer le numéro « 70 00 77 0007 » et d’envoyer un simple « Salut » à partir de votre numéro Jio sur WhatsApp. Le bot ouvrira alors un catalogue de services disponibles via WhatsApp.

Ces services incluent la recharge Jio SIM, l’obtention d’une nouvelle carte SIM Jio ou port-in (MNP), la prise en charge de la carte SIM Jio, la prise en charge de JioFiber, la prise en charge de l’itinérance internationale et la prise en charge de JioMart.

Les utilisateurs de Jio peuvent également déposer des plaintes et obtenir des réponses à leurs questions via la plateforme de messagerie. Les utilisateurs pourront également voir les informations liées à la vaccination COVID-19 via ce bot. Notamment, les utilisateurs auront également des options pour différentes méthodes de paiement, notamment les portefeuilles électroniques, les UPI, les cartes de crédit et de débit, etc. Actuellement, le service est disponible en hindi et en anglais et proposera bientôt davantage de langues indiennes.

