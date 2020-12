Les utilisateurs de Google Stadia pourront désormais diffuser en direct directement sur YouTube

Tendance FP09 déc.2020 16:38:51 IST

Google déploie l’une des fonctionnalités les plus importantes de Stadia. Chaque utilisateur de Stadia pourra diffuser en direct directement sur YouTube. Il semble que Google ait commencé un déploiement lent de la diffusion en direct YouTube en direct pour sa plate-forme Stadia avec le bouton ne montrant plus « à venir » pour certains utilisateurs, selon un rapport par 9To5Google. Les utilisateurs devront appuyer sur le bouton « Diffuser directement sur YouTube » sous l’option Diffusion en direct dans le menu des amis de Stadia. Une fois terminé, Stadia demande un titre pour la vidéo en streaming ainsi que des options de confidentialité, le public (qu’il convient ou non aux enfants) et la possibilité d’afficher le nombre de spectateurs pendant la lecture.

Les joueurs peuvent également activer des fonctionnalités supplémentaires telles que Crowd Choice et Crowd Play à partir de l’interface utilisateur. Cependant, la dernière fonctionnalité n’a pas encore été déployée à grande échelle.

Le rapport ajoute en outre qu’il existe quatre options pour capturer l’audio. Le premier est le YouTube & Game Chat qui signifie l’audio du jeu, la voix du joueur et n’importe qui d’autre dans le chat vocal du jeu; YouTube uniquement, qui est l’audio du jeu et l’audio du lecteur uniquement, Party Chat Only, qui est le streaming audio du jeu sans voix, mais le chat de groupe fonctionnel en privé et Personne, où aucun spectateur ou joueur n’entendra le diffuseur, mais le jeu l’audio est diffusé. Cependant, il n’est pas clair si Google a une option pour couper le flux audio afin d’éviter les problèmes de droits d’auteur.

Selon un rapport dans Le bord, Google a confirmé que chaque utilisateur de Stadia pourra diffuser en direct directement sur YouTube à partir du 9 décembre. La fonctionnalité intervient à un moment où Stadia est prêt à sortir Cyberpunk 2077.

