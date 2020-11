Les utilisateurs de clés Amazon Fire TV peuvent désormais converser avec Alexa en hindi: Comment changer la langue de l’appareil

Tendance FP20 nov.2020 10:20:23 IST

Les clients Amazon en Inde peuvent désormais converser avec Alexa en hindi sur leurs appareils Fire TV. En dehors de cela, Amazon étend également les routines Alexa en les rendant disponibles sur les appareils Fire TV du monde entier. Selon une déclaration d’Amazon, la conversation avec Alexa en hindi comprend des interactions pour Alexa sur Fire TV, des connaissances et des informations locales ainsi que des centaines de compétences et plus dans la langue vernaculaire. Les clients qui choisissent l’hindi comme langue de leur appareil verront également les lignes et les menus de Fire TV en hindi. La prise en charge linguistique est disponible à partir d’aujourd’hui sur tous les appareils Fire TV en Inde.

Voici comment passer à l’hindi via Alexa Voice Remote

Les clients peuvent passer à l’hindi via Alexa Voice Remote en accédant aux paramètres de langue de Fire TV en cliquant sur Paramètres, puis sur Options de l’appareil et Langue de l’appareil.

Les nouveaux clients peuvent sélectionner l’hindi lors de la configuration de leur appareil dès la sortie de la boîte.

La mise à jour permet à Alexa sur Fire TV de comprendre les clients qui lui parlent complètement en hindi.

En outre, Amazon étend les routines Alexa en les rendant également disponibles sur les appareils Fire TV en Inde à partir d’aujourd’hui. Il s’agit d’une fonctionnalité conçue pour faciliter la vie quotidienne des clients en regroupant les fonctionnalités d’Alexa et de la maison intelligente.

Les clients peuvent utiliser le Alexa et configurez des routines en sélectionnant des actions telles que la mise sous tension ou hors tension de leur téléviseur, l’ouverture d’une application spécifique, la lecture d’un contenu spécifique ou même la mise en pause ou la reprise de contenu. Ils peuvent également l’utiliser pour éteindre la lumière intelligente ou reprendre la lecture du contenu.

