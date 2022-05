Les utilisateurs d’Android sont de meilleurs conducteurs que les utilisateurs d’iPhone, selon cette étude

Partager

Avez-vous un Android? Selon cette étude, vos compétences de conduite sont susceptibles d’être meilleures que celles des personnes qui ont un iPhone.

Dites-moi quel téléphone portable vous avez et je vous dirai si vous conduisez bien ou mal. Une étude réalisée par la compagnie d’assurance Jerry a analysé les habitudes de conduite des 20 000 personnes différentes le long d’environ 13 millions de kilomètrespour finir par déterminer que Les utilisateurs d’Android conduisent mieux que ceux avec un iPhone.

Ce n’est pas la première fois qu’une étude est réalisée dans laquelle le comportement des utilisateurs de différents types de smartphones est analysé par rapport à des aspects qui, a priori, ils ont peu à voir avec le mobile qu’ils utilisent. Comme, par exemple, l’étude qui a analysé avec quelles marques mobiles il était plus facile de trouver un partenaire.

Cette fois, l’étude s’est concentrée sur la conduite automobile, concluant que Les utilisateurs d’iPhone peuvent avoir un comportement plus imprudent en conduisant.

Les personnes qui utilisent l’iPhone sont davantage distraites par le mobile lorsqu’elles conduisent

L’étude passée en revue cinq paramètres différents : distraction, vitesse, virages, accélération et freinage. Dans chacun d’eux, les utilisateurs d’Android ont obtenu un score plus élevé, ce qui implique un une conduite globalement plus sûre. En outre, il convient de noter que les utilisateurs d’Android ont obtenu des scores plus élevés, quels que soient leur âge, leur sexe, leur état civil ou leur éducation, entre autres caractéristiques.

Il a été déterminé que La diversion est la section où il y a une plus grande différence entre les deux types d’utilisateurs : les personnes qui utilisent l’iPhone sont plus facilement distraits avec leur téléphone portable au volant que ceux qui utilisent des appareils Android.

Bien que les raisons La raison pour laquelle les utilisateurs d’Android semblent mieux se comporter sur la route n’est pas tout à fait claire, car Jerry fait référence aux résultats d’études précédentes, ce qui pourrait expliquer en partie la différence de score. Et c’est qu’en 2016, il a été découvert que les utilisateurs d’Android présentent des niveaux d’honnêteté plus élevés et ne sont pas aussi susceptibles de « enfreindre les règles » que ceux qui utilisent l’iPhone. Ces derniers, pour leur part, semblent montrer des niveaux d’émotivité plus élevés, ce qui rend leur comportement moins cohérent et prévisible.

