« Les us et coutumes de la police mexicaine ne vont-ils pas changer ? : Leonardo Ortizgris, protagoniste de ‘The Black Minutes’

Dans la livraison d’Ariel 64, Leonardo Ortizgris a été nominé pour le meilleur acteur pour son travail dans Les minutes noires adaptation du roman écrit par Martín Solares. Le film arrive sur ViX Plus afin que le public puisse voir son interprétation en tant que détective Vicente Rangel, un homme intéressé à rendre justice dans un système étouffé par la corruption et l’impunité.

C’est les années soixante-dix dans le nord du Mexique. Rangel enquête sur une série de fémicides et d’infanticides qui sévissent dans la région. Au cours de son enquête, il fait face à un univers sombre dans lequel les autorités sont également de connivence pour protéger le meurtrier. La question n’est pas seulement qui, mais comment l’attraper.

Réalisé par Mario Muñoz, le film correspond au genre du film noir, film noir. C’est un genre peu exploré actuellement dans le cinéma mexicain, pourtant très chanceux avec cette œuvre qui représentait également une nouveauté dans la carrière d’Ortizgris. Sur ce sujet et plusieurs autres, nous avons parlé avec lui dans Spoiler.

Entretien avec Leonardo Ortizgris, protagoniste de les minutes noires

Comment a été le processus de construction du personnage d’un détective comme Vicente Rangel, étant donné que la figure policière au Mexique est actuellement conçue comme un ennemi corrompu de la société, et non comme quelqu’un qui cherche à faire ou à rendre justice ?

Ça n’a pas été facile. Ce n’était pas facile de construire ce héros. Cela s’est compliqué lorsque nous avons commencé à enquêter et à découvrir qui était Rangel et ce que cela signifiait d’être policier. J’ai grandi dans une génération qui avait et a peur, se méfiant de la police. Sortir à une fête ou à un concert et voir la police à proximité, c’était s’occuper d’eux. Cette perception, je pense, reste la même avec la génération actuelle, ou pire.

Pour en venir au personnage de Rangel que j’interprète, Mario Muñoz (le réalisateur) et moi avons rencontré des policiers qui travaillaient à Mexico dans les années 1970. Ils nous ont raconté un certain nombre d’anecdotes brutales sur les us et coutumes de la police pour faire éclater la vérité, sur la façon de se comporter avec la pratique de la torture, les mauvais tours et la mauvaise gestion. Ce que j’imaginais était insignifiant par rapport à ce qu’ils nous disaient.

Cette conversation a aidé à façonner l’histoire que nous voulions raconter et comment nous allions la raconter. Mais la chose difficile, la chose vraiment compliquée, était de se demander à quel point il est néfaste de demander justice dans un pays comme le nôtre. Je ne doute pas qu’il y ait des jeunes qui ont l’intention et la vocation d’être policiers dans le but de protéger leur ville, leur quartier ou leur quartier, mais le problème, c’est quand ils entrent dans une institution policière et font face à une réalité qui les corrompt. Il est difficile d’évoluer honnêtement et en toute transparence dans une institution pourrie qui vous fait faire demi-tour pour tout faire à l’envers. Dans ce contexte j’ai fait transiter mon personnage.

Leonardo, le film nous place dans les années soixante-dix dans une région qui, dans les films de l’époque, dont certains avec les frères Almada, traitait du transfert de drogue. Pas ici. les minutes noires Il place les féminicides et les infanticides sur la carte de cette période, des crimes dont on parle beaucoup aujourd’hui, mais qui se sont produits depuis. Comment était-ce pour vous de transférer ces phénomènes criminels à cette période de la fiction ?

Ce qui m’a intéressé dès le début, c’est que l’histoire m’a provoqué dans le sens de vouloir parler de fémicide, d’infanticide et d’impunité dans ce pays. J’ai été provoqué par le fait que ces situations n’ont pas changé. La seule chose qui a changé, c’est qu’aujourd’hui on en parle plus, il y a plus de nouvelles que cela se produit. Mais malheureusement, en parler n’a pas fait disparaître ces actes terribles, inhumains et douloureux. Cela ne peut plus continuer !

Ça me semble l’usure… Ça me semble la partie la plus terrible d’une société, de la putréfaction d’une société. Ce n’est pas possible que cela continue à se produire dans notre pays… Des femmes qui ont peur, qui ont peur, qui sont violées, et que nous ne sommes pas capables de transformer cela. Je trouve cela gênant, extrêmement douloureux.

En parlant avec Mario (le réalisateur), je lui ai dit que nous devrions tout mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Bien sûr, d’où nous sommes, qui dans ce cas est le cinéma avec un film de genre (comme le noir). Il m’a dit oui, faisons-le. L’une des scènes les plus dures pour moi a été celle dans laquelle on voit Rangel arriver sur la zone du crime. C’était dur parce que je me demandais comment il était possible qu’en 50 ans rien n’ait changé. Le film m’a posé beaucoup de questions. Par exemple, les us et coutumes de la police, de nos institutions corrompues, du manque de protection des femmes au Mexique ne vont-ils pas changer ? Je pense que le film est très actuel même si l’histoire se déroule dans les années 70.

En tant qu’acteur que vous êtes, comment se passe l’expérience de se lancer dans le cinéma de genre, en l’occurrence le noir, ou le film noir ?

C’était quelque chose de complètement nouveau pour moi. J’ai dû travailler avec beaucoup d’intuition en cours de route pour comprendre comment l’histoire allait être racontée et comment je devais gérer mon interprétation. J’ai tracé deux axes : à partir de quel lieu et de quelle vérité on allait raconter le film.

Sur la base des références cinématographiques que j’avais, j’ai trop fait appel à l’intuition pour une raison : les films que j’ai vus parlaient d’autres réalités que celle du Mexique. J’ai dû m’identifier aux institutions mexicaines, au fonctionnement de la police dans notre pays, au fonctionnement des syndicats et des politiciens. Ce n’est pas la même façon dont un détective de Detroit ou de San Francisco se comporte dans les années 70 qu’un détective du nord du Mexique.

Mario Muñoz avait un très grand puzzle, avec de nombreuses pièces, et il le mettait en place pour que le film devienne cette construction avec un ton noir et excitant. Bien que The Black Minutes aborde des sujets terribles, c’est un contenu passionnant. Il est également conçu pour que le spectateur soit sur le bord du siège inquiet de ce qui va se passer, plongé dans l’histoire pour savoir comment cela va se terminer. En ce sens, Mario m’a donné la liberté de travailler sur mon personnage, mais il m’a aussi accompagné en tant que guide pour me dire où et comment évoluer. Faire des films de genre au Mexique est une bonne occasion d’offrir au public autre chose à regarder, à se divertir et à réfléchir.

Le cinéma a la qualité de nous renvoyer chez nous avec plus de questions que de réponses sur ce qui a été vu. En tant que spectateur, on peut s’interroger sur différentes choses à propos d’un film. Que remettez-vous en question en tant qu’acteur-spectateur après avoir vu les minutes noires?

Il m’est très difficile de me voir à l’écran car je suis très critique envers moi-même. Avec ce film en particulier, après l’avoir vu, j’ai approché Mario pour lui dire « hé, quelle chose terrible nous comptons ». Je ne l’imaginais pas comme ça. C’est très dense, il n’y a pas de souffle. Mais ça me semble un métier qui d’une manière ou d’une autre nous protège, c’est-à-dire qu’on sait qu’il y a un maillage qui nous dit que c’est une fiction, un film policier. En prenant conscience qu’il s’agit d’une fiction, on n’entre pas dans la misère humaine dont parlent d’autres films. On apprécie que ce soit un film un peu commercial pour montrer des sujets sensibles qui nous feraient peut-être plus mal s’il avait une autre approche.

S’interroger et réfléchir après avoir vu un film, c’est un exercice que j’aime. J’aime parler pour savoir ce qui t’a ému, ce qui t’a fait ressentir ce que tu as vu. Mais tout le cinéma ne permet pas cela, tout le cinéma n’est pas comme ça. Il existe des films traités qui ne vous motivent pas à réfléchir davantage. Au contraire, vous finissez de les voir et ne pensez qu’à payer le stationnement. C’est le genre de films que j’ai envie de voir.

