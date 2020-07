Les universités n’étaient pas préparées à tant de choses en ligne et maintenant la grande question est de savoir si elles seront dans l’année universitaire 2020-2021.

La prochaine année académique commencera régie par l’incertitude, comme presque tous les aspects de notre vie depuis que le coronavirus a dynamité la «vieille norme».

Les centres universitaires se préparent à entamer l’un des cours les plus atypiques de leur histoire en septembre adapter les salles de classe à la distance de sécurité et aux protocoles sanitaires, augmenter leur dotation technologique et former les enseignants aux compétences numériques adapté à l’éducation. Pendant ce temps, l’ombre d’un nouvel enfermement plane sur nous comme l’épée de Damoclès.

Divers scénarios possibles

En principe, l’année académique 2020-2021 débutera dans les salles de classe. Mais face à cette incertitude, les universités espagnoles, sur recommandation du ministère des Universités, se préparent à deux scénarios possibles: celui d’un parcours qui se développe complètement sous les paramètres de la nouvelle normalité et celui du retour au confinement dans certaines sections.

Pour la première, tous configurent un éducation hybride dans lequel les éléments face-à-face et à distance sont combinés, car la distance minimale de sécurité obligera à réduire le nombre d’élèves par classe et qu’une partie des étudiants suit certaines leçons à partir d’un écran. Pour le second, ils ont renforcé leurs plateformes numériques et ont formé des enseignants aux compétences pédagogiques en ligne.

«Pour la prochaine année universitaire, l’enseignement sera mixte, avec différents modèles en fonction du diplôme et de la répartition des groupes théoriques en différents groupes de pratique. Nous espérons que les pratiques pourront être toutes en face-à-face, et la théorie sera enseignée par visioconférence ou en divisant les groupes en deux moitiés, l’une avec une présence en classe et l’autre à distance», Explique Joaquín Aldás, vice-recteur pour la stratégie, la qualité et les technologies de l’information à l’Université de Valence.

Ce modèle mixte ou hybride sera celui qui, en général, sera suivi dans toutes les universités d’Espagne tant que les règles de la nouvelle normalité prévaudront. Pour ce faire, les centres s’adaptent de différentes manières. L’Université de Barcelone rapporte avoir alloué un demi-million d’euros à ses facultés pour l’adaptation technologique des salles de classe, l’Université de Séville a passé plusieurs semaines à faire des tests avec des caméras robotiques dans les classes et l’Université de Valence offre des ordinateurs portables et des cartes SIM avec des données aux étudiants qui n’avaient pas le matériel nécessaire pour suivre les leçons à distance, selon ce que leurs porte-parole ont dit à Xataka.

«Nous avons effectué des tests avec des caméras robotiques, nous avons élargi la capacité de notre plateforme d’enseignement virtuel, nous avons formé des enseignants à l’enseignement en ligne et nous avons créé des normes avec des recommandations sur la meilleure façon de maintenir l’enseignement à distance. Mais le face-à-face est notre marque, Nous ne sommes pas une université éloignée, donc, dans la mesure où nous pouvons être en face à face, nous voulons être autant que possible»Déclare Maribel Hartillo, directeur général de la numérisation à l’Université de Séville.

En revanche, dans le cas où nous devions retourner au confinement, les universités expliquent que Ils sont mieux préparés qu’en mars à dispenser temporairement des cours à distance grâce au renforcement technologique qu’ils effectuent pour se préparer à l’un ou l’autre scénario.

Tout n’est pas technologie

L’adaptation pour l’un ou l’autre scénario augmente donc la numérisation des universités espagnoles. Ces outils seront utilisés de manière complémentaire dans l’enseignement hybride et comme canal principal en cas de nouveau confinement. Cependant, la technologie n’est pas tout dans l’enseignement à distance.

«Avant la pandémie, nous disposions déjà d’un outil d’éducation numérique assez puissant, Virtual Education, qui nous permettait de faire beaucoup de choses. Le problème était que beaucoup de gens ne savaient pas comment l’utiliser. Donc, la première chose que nous avons faite a été un plan de formation pour les enseignants, et avec des vidéos d’enseignants qui savaient comment l’utiliser, il a été enseigné à d’autres camarades de classe », explique Hartillo.



Quelque chose de similaire s’est produit dans la plupart des universités en Espagne, qui ont depuis longtemps des plates-formes numériques avec un grand nombre de fonctions mais ils n’étaient guère utilisés par certains enseignants pour télécharger des notes et des notes.

“La formation des enseignants est un élément essentiel de la nouvelle stratégie. Dans notre université, pendant les trois premières semaines de juin, un total de 847 professeurs et professionnels de l’appui à l’enseignement ont participé à un cours de formation axé sur les nouvelles méthodes d’éducation », déclare Pablo Sánchez-Ostiz, vice-recteur de la planification académique à la Université de Navarre.

Pour Sánchez-Ostiz, ce n’est pas seulement que les enseignants apprennent à utiliser les outils technologiques, mais à adapter toute la méthodologie pédagogique au nouvel environnement hybride qui, semble-t-il, est venu à l’enseignement pour rester: «Cette crise nous a appris que la solution ce n’est pas technologique. La technologie n’est qu’un support, mais la clé pour faire face à une telle situation se trouve dans la nouvelle didactique: dans un enseignement personnalisé et de qualité, attentif à la situation de l’étudiant et avec des méthodologies actives ».

Et c’est que du secteur de l’éducation on craint que se concentrer trop sur la technologie et les résultats est une involution de la méthodologie éducative, avec le retour à des modèles qui semblaient dépassés comme la master class où l’enseignant dicte et les élèves prennent des notes à toute vitesse. Seulement, plutôt qu’en classe, à travers une vidéo.

«La numérisation qui a été effectuée à la fin du cours a représenté un gros effort pour les enseignants, mais elle a également causé peu de gâchis, car dans certains cas virtuel nous a conduit à reproduire des modèles pédagogiques du 19e siècle. Je sais que ce qui a été fait a été fait, mais j’ai peur que cela devienne une excuse qui permettra aux réactionnaires de l’éducation de revenir aux modèles éducatifs du passé », souligne Juanjo Vergara, pédagogue et président du LABoratorio de Innovation pédagogique (LABINE).

En ce sens, plusieurs des universités consultées par Xataka expliquent qu’elles ont élaboré des recommandations de cours à distance pour leurs professeurs, mais que, finalement, c’est l’éducateur qui choisit comment donner sa classe en fonction de sa liberté académique. Cependant, les responsables des sujets ils devront indiquer dans le programme éducatif la manière dont ils entendent enseigner et évaluer la matière à la fois hybride et distant. Ainsi, soulignent-ils, les étudiants pourront choisir si la méthode les convainc avant de s’inscrire.

“Ce que je critique, ce n’est pas tant ce que font les enseignants que ce que font les administrations, ce qui ils ont eu peur et ils ont choisi de tout simplifier, que l’enseignant mette la note et que les étudiants puissent passer les examens, en allant à la plus élémentaire de l’éducation traditionnelle », souligne Vergara.

Les évaluations

L’un des aspects qui a donné des maux de tête aux universités espagnoles l’année dernière était celui des évaluations à distance. La plupart n’étaient pas prêts à examiner tous leurs élèves à distance et ils ont dû s’adapter aux marches forcées, improviser des solutions ou reporter les examens jusqu’à ce qu’ils puissent être faits en personne.

Pour la prochaine année académique, les universités envisagent différentes manières d’évaluer à distance, examens à distance via leurs plates-formes numériques pour améliorer l’évaluation continue. Et dans les cas où les méthodes numériques ne peuvent pas être utilisées, les écoles essaieront de déplacer les tests lorsqu’elles pourront retourner en classe.

Dans le cours qui vient de se terminer, les universités de Navarre et de Séville indiquent qu’elles ont pu réaliser un grand nombre d’évaluations en ligne via leurs plateformes numériques avec succès, alors ils répéteraient cette méthode pour se donner un nouvel enfermement. Le premier assure à Xataka qu’il a passé près de 69 000 examens non en face à face, tandis que le centre de Séville déclare que 97% des sujets de leur diplôme ont été évalués en ligne. Les sévillans expliquent également que, dans les cas où cela n’a pas été possible, ils ont attendu l’entrée en vigueur de la nouvelle norme pour faire des tests en face à face.

Un autre centre qui a effectué un nombre important d’examens en ligne est l’Université nationale de l’enseignement à distance (UNED), qui, malgré l’enseignement d’une grande partie de ses diplômes à distance, évaluait en personne. Cependant, avec l’arrivée de la pandémie a examiné plus de 200 000 étudiants via AvEx, une plateforme qu’elle a exclusivement développée pour évaluer en personne et qu’elle continuera à utiliser au cours de l’année universitaire 2020-2021.

Cet outil, comme expliqué par l’UNED, dispose d’un système de contrôle qui empêche divers comportements frauduleux comme le vol d’identité pour qu’une autre personne passe l’examen, l’utilisation de matériel non autorisé ou l’exécution d’exercices de groupe à travers une série de photographies prises au hasard et envoyées à l’enseignant avec l’exercice déjà résolu.

D’autre part, des centres comme l’Université Carlos III de Madrid ont opté pour améliorer l’évaluation continue et travailler en petits groupes, quel que soit le cadre, comme méthode d’examen de vos étudiants au cours de la prochaine année scolaire.

La défense du face à face

Malgré tous les processus que les universités espagnoles mènent pour augmenter leurs ressources pédagogiques en ligne, tous les centres consultés par Xataka soulignent que le face-à-face est un attribut fondamental de leur modèle éducatif et ils essaieront d’y revenir dans la mesure du possible.

“Pour un centre en face-à-face comme l’Université de Barcelone il est difficile de trouver des avantages à une formule qui ne nous est pas naturelle. Mais, étant donné que ce sera notre «nouvelle normalité», nous essaierons d’en retirer la partie la plus positive et d’en profiter pour l’avenir », déclare Amelia Díaz, vice-recteur de la planification académique et de la qualité à l’université catalane.

L’Université de Navarre, pour sa part, souligne qu’elle a réduit de moitié la capacité des salles de classe et a ajouté de nouveaux espaces de travail dans tous les bâtiments pour continuer à miser sur la fréquentation conformément aux protocoles sanitaires. Les universités Carlos III de Madrid, Séville et Valence ont également défendu la «Présence maximale» possible tant qu’elle est sans danger pour les enseignants et les élèves.

«Pour nous, la présence est essentielle dans l’enseignement, car le contact avec l’élève facilite l’apprentissage et augmente la motivation des élèves et des enseignants. Oui, il est vrai qu’une fois cette crise passée, il sera important d’évaluer les aspects de la formation en ligne qui peuvent être utiles en complément de la fréquentation des salles de classe. Dans notre cas, les tutoriels de visioconférence ont été très bien accueillis », déclare le vice-recteur de la stratégie, de la qualité et des technologies de l’information de l’Université de Valence.

Ce positionnement n’est pas exclusif aux centres éducatifs. Du ministère des Universités, à travers le document Recommandations à la communauté universitaire pour adapter le cours 2020-2021 à un cadre de classe adapté, aussi l’accent est mis sur la «prépondérance souhaitable» de l’éducation en face à face comme la forme la plus appropriée de formation supérieure malgré l’autonomisation des outils à distance.