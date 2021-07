Les tueurs partagent le premier aperçu de leur album « Pressure Machine »

Les Killers ont partagé avec leurs fans un premier aperçu de ce qu’ils pourront entendre sur « Pressure Machine », leur septième album studio. Ce nouveau matériel du groupe de rock alternatif a été enregistré avant la pause inattendue de leurs performances live en raison de l’émergence de la pandémie en 2020, donc cet album atteindra le public le 13 août via le label EMI.

C’est via leur compte officiel sur Instagram que The Killers a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle ils présentent un nouvel extrait de leur musique, présentant une séquence d’une voiture circulant dans la ville d’Eureka, dans le comté de Juab dans l’Utah, aux États-Unis, présentant certains de ses bâtiments.

Les Killers ont inclus dans cette nouvelle vidéo des fragments audio dans lesquels des personnes parlent de toxicomanie et de croyance en une puissance supérieure : « Tout le monde essaie d’échapper à quelque chose », dit l’une des voix. Vers la fin, le son d’un vieil orgue commence à se faire entendre, se transformant en un puissant rythme de synthé.

« Pressure Machine » est le nouvel album de The Killers après la sortie de « Imploding The Mirage » en 2020, l’année où le groupe avait trop de temps libre qui leur a permis de faire ce matériel. Brandon Flowers, leader et chanteur du groupe, assure que les premiers mois de la pandémie ont été la première fois depuis longtemps qu’il avait le silence dans sa vie.

« Et à partir de ce silence, cet album a commencé à fleurir, plein de chansons qui autrement auraient été très silencieuses et emportées par le bruit des matériaux typiques de The Killers », assure Flowers dans le communiqué officiel qui accompagnait l’annonce de « Pressure Machine ”.

Brandon Flowers a souligné que ce nouvel album est sans aucun doute le plus personnel qu’il ait réalisé avec le groupe, s’inspirant de son enfance à Nephi, Utah, une ville qu’il décrit comme les années 1950 au milieu des années 90, reconnaissant que la pandémie lui a permis de retrouver un sentiment de deuil avec lequel il n’avait pas eu l’occasion de se connecter auparavant.

Récemment, The Killers en est déjà à l’enregistrement complet de leur huitième album studio. Le guitariste Dave Keuning a récemment révélé que lui et ses coéquipiers avaient « pris un bon départ » lorsqu’ils ont commencé leur travail en studio.