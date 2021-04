Les tubes de lave à Hawaï pourraient être une répétition générale pour les colonies de Mars

Lorsque les humains construiront les premières bases et habitats sur d’autres mondes, ils affronteront des dangers et des défis sans pareil que les astronautes qui les ont précédés. Pour se préparer à de tels défis, les scientifiques descendent profondément sous terre dans des tubes de lave à Hawaï qui simulent les conditions de mondes extraterrestres rocheux.

Là, les membres de l’équipe de mission naviguent sur un terrain volcanique irrégulier et endurent les contraintes physiques liées à la recherche dans un environnement hostile. Vêtus de combinaisons volumineuses comme celles requises pour l’exploration extraterrestre, les scientifiques étudient la géologie et les organismes trouvés dans les tunnels de lave et les cavernes du Mauna Loa d’Hawaï. volcan .

Cette station de recherche unique au Mauna Loa est gérée par l’International Moon Base Alliance (IMBA), une association travaillant au développement du premier lune base, selon la Site Web IMBA . Il fait partie de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (Hi-SEAS), qui organise des missions analogiques pour les scientifiques «astronautes», imitant l’expérience de la vie sur Mars et la lune. Directrice de l’habitat Hi-SEAS, Michaela Musilova a offert un aperçu de ces missions dans un 19 mars présentation lors de la 52e conférence annuelle sur la science lunaire et planétaire (LPSC), qui s’est tenue pratiquement cette année en raison du COVID-19.

En rapport: 6 raisons pour lesquelles les astrobiologistes ont de l’espoir pour la vie sur Mars

Au cours des missions Hi-SEAS, des équipes de six membres d’équipage au maximum vivent dans un habitat de dôme de lave pendant des semaines ou des mois d’affilée. Bien que chacun ait un rôle désigné – tel que commandant, officier des opérations, ingénieur d’équipage et communicateur scientifique – les tâches sont souvent partagées entre l’équipage au besoin, a déclaré Musilova à 45Secondes.fr.

«Nous avons généralement plusieurs membres d’équipage qui peuvent effectuer des tâches similaires, et si quelqu’un est blessé ou fatigué, il y a toujours quelqu’un qui peut le remplacer», a-t-elle expliqué.

Les ressources telles que la nourriture, l’eau et l’électricité sont très limitées et sont donc strictement surveillées – comme ce serait le cas sur la Lune ou sur Mars – et les membres d’équipage ne quittent l’habitat qu’après avoir enfilé des combinaisons de protection, des casques et des systèmes de survie. Les astronautes analogiques qui entrent dans le réseau de tubes de lave du Mauna Loa effectuent leurs recherches tout en portant les combinaisons, rassemblant des données critiques sur la géologie et les écosystèmes des tubes de lave. Leurs travaux mettent également en lumière les difficultés de mener des activités scientifiques dans des environnements extrêmes, selon la présentation du LPSC. (Chelsea Gohd, journaliste sur le site soeur de 45Secondes.fr 45secondes.fr, a participé à une mission simulée sur Mars à Hi-SEAS en novembre 2020, et vous pouvez lire ses mises à jour de mission. ici .)

«J’y ai mené près de 30 missions analogiques depuis 2018», a déclaré Musilova, qui est également astrobiologiste et qui sert de commandant d’équipage pour les missions Hi-SEAS. «Nous devons nous préparer à tout avec le plus de détails possible, car dans l’espace, tant de choses peuvent mal tourner – même les plus petites choses peuvent affecter la mission et coûter la vie à quelqu’un», a-t-elle déclaré.

Image 1 sur 4 L’ombre projetée par une lucarne dans un tube de lave sous la Mare Tranquillitatis de la lune suggère que l’élément pourrait avoir un peu plus de 100 mètres de profondeur. (Crédit d’image: NASA / Goddard / Arizona State University) Image 2 sur 4 A lire : Et si la température déterminait le sexe d'un bébé? Le commandant de mission Musilova se tient au sommet d’une «lucarne» – un tube de lave avec un toit effondré – au Mauna Loa à Hawaï. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Micheala Musilova / Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, photo de Sebastian Mulder) Image 3 sur 4 Dans l’habitat Hi-SEAS, les membres d’équipage vivent et travaillent comme ils le feraient lors d’une mission dans un autre monde. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Micheala Musilova / Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) Image 4 sur 4 Les tubes de lave volcaniques sur Terre servent d’analogues à des environnements similaires que les astronautes pourraient un jour visiter et explorer sur Mars et la Lune. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Micheala Musilova / Hawaii Space Exploration Analog and Simulation)

Vie extrême

On pense que les tubes de lave sur la lune et sur Mars sont des endroits prometteurs pour trouver des signes de vie extraterrestre, et l’étude des tubes de lave de Mauna Loa pourrait fournir des indices sur les extrémophiles – des organismes qui prospèrent dans des conditions extrêmes – sur d’autres mondes. À cette fin, Hi-SEAS s’associe à la NASA pour étudier les extrémophiles du Mauna Loa, qui créent des dépôts dans les tubes de lave.

L’échantillonnage et l’étude de ces organismes et de leurs sous-produits pourraient révéler comment différents facteurs influencent le comportement et la survie des extrémophiles dans les systèmes de tubes de lave à travers le système solaire , elle a expliqué.

Mais une autre considération importante lors de la recherche de la vie sur la lune et sur Mars sera le bilan physique de ce travail sur les astronautes humains. Selon le rapport, les échantillons microbiologiques sont facilement contaminés et l’exécution de tâches sensibles devient beaucoup plus difficile lorsque l’on porte des équipements encombrants.

«Même sans combinaison spatiale analogique, la collecte de certains échantillons peut prendre des heures lorsque vous essayez de le faire avec précaution», a déclaré Musilova à 45Secondes.fr. «Maintenant, vous ajoutez une combinaison spatiale. Cela restreint votre mouvement et votre vision – vous ne pouvez que plier la tête ou la tourner autant, à cause du casque. Vous ne pouvez que vous pencher et vous agenouiller au sol, à cause de la façon dont le Le système de survie est attaché à votre casque depuis votre sac à dos. Vous êtes donc très limité dans ce que vous pouvez faire. »

« Plus nous pouvons nous préparer sur Terre à ce que nous prévoyons de faire dans l’espace, mieux ce sera », a déclaré Musilova.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.