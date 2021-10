Les trophées Nickelodeon All-Star Brawl se battent pour le platine sur PS5, PS4

Nickelodeon All-Star Brawl sort demain, le 5 octobre pour PlayStation 5 et PS4, et il y a une quantité d’excitation quelque peu surprenante. Ce jeu sous licence à petit budget est un combattant de plate-forme similaire à bien des égards à Super Smash Bros., mais au lieu que Mario bat Solid Snake, c’est Ren & Stimpy qui frappe Patrick Star. Naturellement, le jeu propose des trophées à collecter, et oui, cela inclut un Platine.

Sur Exophase, la liste des trophées du jeu est présente et correcte, et c’est une liste à peu près aussi simple que vous pouvez l’imaginer. Vous devrez effacer le mode Arcade du jeu avec chaque personnage, jouer un tas de batailles locales avec des amis ou contre l’IA, et profiter de nombreux jeux en ligne. Vous n’êtes pas obligé de gagner tous ces matchs, mais il existe des trophées pour des choses comme battre un adversaire en ligne sans perdre de stock et battre des joueurs mieux classés que vous.

D’autres trophées plus difficiles incluent le nettoyage d’Arcade sans perdre un seul stock, le terminer dans la difficulté la plus difficile et la défaite des combattants AI de niveau 9 dans diverses configurations. Ensuite, il y a des trophées qui vous demandent de dépasser l’IA en mode Sport, quel qu’il soit. Dans l’ensemble, cependant, cela semble être une liste de trophées très simple. À moins que vous ne vous lassiez du jeu, le Platinum ne devrait pas être trop difficile.

Récupérerez-vous ces babioles numériques dans Nickelodeon All-Star Brawl ? Dépoussiérez cette armoire à trophées dans la section commentaires ci-dessous.