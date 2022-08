Les trois options que Warner Bros. évalue avec The Flash et Ezra Miller

Images de Warner Bros.

L’avenir du DCEU a encore une grande inconnue à l’horizon : que faire du film réalisé par Andy Muschietti, qui arrivera en 2023.

©IMDBEzra Miller a été embauché en tant que Flash en 2014.

La première fois, il a été confirmé que Ezra Miller serieuse le flash du Univers étendu DC (DCEU)la dernière chose à laquelle penser Images de Warner Bros. c’était qu’ils s’attiraient de gros ennuis. C’était l’année 2014 et cet artiste qui avait le grand Nous devons parler de Kevin dans son curriculum vitae, il a accepté de faire partie de snyderverse dans un projet solo, ainsi que l’introduction du personnage dans des films comme Batman contre Superman : L’aube de la justice Oui escouade suicidequi est arrivé en 2016, ainsi que son premier rôle principal dans la franchise aux mains de Justice League en 2017.

Maintenant, à la lumière de toutes les plaintes contre l’acteur de 29 ans, les maux de tête ne s’arrêtent pas en studio. La date originale de Éclat Ça devait être en novembre de cette année, mais ça a fini par être passé au 23 juin 2023, après Images de Warner Bros. avancer le lancement de Shazam ! Fureur des Dieux. la vérité est que, moins d’un an après cette date, la projection de Éclat ne tient qu’à un fil et rien n’est confirmé quant à l’avenir de cette production.

3 – L’option idéale : demander pardon

Parmi les propositions discutées dans Découverte de Warner Bros.l’idéal a à voir avec une hospitalisation par l’acteur. Ezra Miller Il est actuellement accompagné de sa mère et ce serait très bien pour lui de sortir et de donner une interview dans laquelle il explique tous les problèmes juridiques qu’il a rencontrés, ainsi que s’engager à demander de l’aide. Alors, Ezra Miller ferait partie de la promotion Éclat bien que de manière réduite, et la première aurait lieu en juin 2023.

2 – La solution intermédiaire : le licenciement

La deuxième option, et celle qui semble la plus probable, serait de licencier Ezra Miller et racheter à Éclat pour de futurs projets. Dans ce contexte, le film sortirait tel quel (on ne sait pas s’il serait à la date prévue) et il ne serait pas modifié puisque l’acteur de animaux fantastiques apparaît dans trop de scènes pour penser qu’elles sont faites reshoots complémentaire avec un nouvel artiste.

1 – Proposition la moins probable : annuler le film

Avec l’exemple récent de Fille chauve-sourisqui a suspendu son arrivée à hbo max même après avoir investi 90 millions de dollars et avoir Michel Keaton redevenir Homme chauve-sourisoption numéro 3 (la moins probable selon Le journaliste hollywoodien) serait de suspendre définitivement la première. Cela impliquerait également d’éliminer le retour des Michel Keaton (qui allait être l’un des Homme chauve-souris de ce film) ainsi que celle de Ben Affleck (que l’on s’attend à revoir dans Aquaman 2).

