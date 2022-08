Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Cent soixante-dix-huit ans après la publication, et après cinquante adaptations télévisuelles et cinématographiques ultérieures (67 adaptations médiatiques au total), d’innombrables références culturelles et une adaptation mal accueillie en 2011, Les trois Mousquetaires revient sur grand écran.

Les trois Mousquetaires est une aventure française écrite et publiée en 1844 par Alexandre Dumas. Il suit l’histoire d’un héros nommé D’Artagnan, qui aspire à rejoindre les Mousquetaires de la Garde. Lorsqu’il est rejeté, D’Artagnan rencontre trois des mousquetaires les plus notoires et les plus talentueux de l’époque. D’Artagnan rejoint les mousquetaires dans leurs aventures à la cour française des années 1600, tombant souvent dans des situations qui offrent des commentaires sur les injustices sociales, politiques et économiques de l’époque.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le roman de 1844 a eu une influence historique et culturelle généralisée, suscitant le dialogue et la dissidence chez les citoyens français du XIXe siècle et continuant d’être une histoire de justice à l’ère moderne. Par conséquent, les adaptations de cette histoire vont des récits historiques de mousquetaires français aux contes régalés d’un groupe d’amis luttant pour la justice. Alors que ces récits de Les trois Mousquetaires force voir différents, ils partagent tous des thèmes communs de fraternité, d’héroïsme, de justice, d’égalité et d’aventure.

Après cent quarante jours de tournage du réalisateur français Martin Bourboulon, Pathé Films et Chapter 2, une société Mediawan, ont révélé de nouveaux détails sur le prochain film européen Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan. Voici ce que nous savons.





Les trois mousquetaires : l’intrigue

Pathé Films

Pathé films a publié ce résumé avant une projection de quinze minutes au Festival de Cannes 2022 :

D’Artagnan, un jeune Gascon fougueux, est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d’un enlèvement. Lorsqu’il arrive à Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs. Il ignore que sa quête le mènera au cœur d’une véritable guerre où se joue l’avenir de la France. Allié d’Athos, Porthos et Aramis, trois mousquetaires du Roi à la témérité dangereuse, D’Artagnan fait face aux sombres machinations du Cardinal de Richelieu. Mais c’est lorsqu’il tombe éperdument amoureux de Constance Bonacieux, la confidente de la reine, que d’Artagnan se met véritablement en danger. Car c’est cette passion qui le conduit dans le sillage de celle qui devient son ennemie mortelle : Milady de Winter.

Les Trois Mousquetaires : les acteurs et l’équipe technique

Pathé Films

Ce film met en vedette François Civil (La Forteresse, L’Appel du Loup, La Flamme)Eva Green (Casino Royale)Vincent Cassel (Black Swan, L’Appartement, Elizabeth)Romain Duris (Eiffel, Briseur de cœur)Vicky Krieps (Fil fantôme, Corsage, Vieux)Pio Marmai (The Divide, Retour en Bourgogne)Louis Garrel (Les Rêveurs, La Croisade)Lyna Khoudri (La dépêche française, Haute Couture), et Jacob Fortune-Lloyd (Le jeu de la reine, voyez comment ils fonctionnent).

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan est réalisé par le réalisateur français Martin Bourboulon (Eiffel). De plus, l’équipe de production du film est rejointe par Nicholas Bolduc, un directeur de la photographie canadien (Ennemi, La Belle Epoque), et le compositeur Guillaume Roussel (Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvencede Netflix L’espion, la valériane et la cité des mille planètes). Les films ont été écrits par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?).





La production du film rivalise avec celle de Le Seigneur des Anneaux ou 1917 car il a utilisé une quantité épique de ressources cinématographiques. Entre Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et la première production principale de Les Trois Mousquetaires : Miladyle film a utilisé plus de six cent cinquante chevaux et plus de neuf mille figurants.

Fabrication pour Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan comprenait également des tournages dans divers monuments français historiques et prestigieux, notamment le palais du Louvre, Fort la Latte et Chantilly, les châteaux de Fontainebleau et la citadelle de Saint-Malo. Dans une interview avec Variety, le réalisateur Bourboulon a déclaré :

« Tourner ces films dans des décors naturels, en extérieur, a été fantastique car cela leur donne un certain réalisme qui [he’s] renforcée par la mise en scène qui [he’s] voulait être immersif plutôt qu’observatoire. »

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan sera présenté en première en France et en Suisse le 5 avril 2023. La seconde moitié de ce Trois Mousquetaires la franchise, Les Trois Mousquetaires : Miladysera présenté en première le 13 décembre 2022.

Tout ce que nous savons d’autre

Pathé Films

Ce n’est pas la première fois que Pathé est impliqué dans une Trois Mousquetaires production. Ils ont d’abord produit Les trois Mousquetaires en 1922, il y a plus de cent ans. Ardavan Safaee, le président de Pathé films, l’a souligné dans l’interview de Variety, en disant :

« Produire des fresques historiques et des films épiques a toujours été dans l’ADN de Pathé et continuera d’être un élément crucial de notre stratégie à l’avenir, car les distributeurs indépendants ont besoin de ce type de films événementiels pour attirer le public dans les salles. »

Pathé s’est forgé une réputation à la fois pour ses adaptations d’époque et ses films primés. Jean-Jacques Annaud L’ours et de Patrice Chéreau Reine Margot, deux similaires productions de Pathé, montrent une échelle comparable et un penchant pour l’exactitude historique. Un autre crédit notable à Pathé est CODAun film trois fois oscarisé, qui a finalement remporté le prix du meilleur film en 2022.

En plus des liens de Pathé avec la franchise des Trois Mousquetaires et de leur expertise cinématographique, la société de production a un autre lien important avec l’histoire d’Alexandre Dumas. Pathé est le seul groupe cinématographique français encore pleinement impliqué à toutes les étapes de la réalisation cinématographique (exploitation, production, distribution et vente). Essentiellement, cela signifie que Pathé et toutes les personnes impliquées dans ce projet ont pour vocation de l’adapter avec davantage d’influence culturelle française incluse dans l’histoire originale de 1844.

Dans l’interview accordée à Variety, le producteur Dimitri Rassam a expliqué que ce film met également en lumière la « riche histoire de la France au XVIIe siècle, qui est encore liée à notre époque ». Il a également souligné l’importance de relier cette histoire à la France, en utilisant la langue, les lieux historiques et les techniques de réalisation.

« Avec Jérôme Seydoux et Ardavan Safaee chez Pathé, nous avons eu la volonté d’être sincères dans notre approche et de donner à ces productions une véritable assise européenne pour poursuivre la tradition des classiques épiques français tels que ‘Cyrano de Bergerac’ dont l’authenticité, l’attrait international et universel transcender la question de la langue. »

Safaee a présenté un plan complet de Pathé pour la publication et la distribution dans le monde entier. Pathé a confirmé les principaux distributeurs européens (l’Allemand Constantin et l’Espagnol DeAPlaneta) avec l’intention de conclure d’importants contrats de distribution à l’approche de la première du film. Outre le projet de Pathé pour la sortie du film, Safaee a souligné le projet d’un vigoureux campagne de marketing sur chaque marché mondial.





Compte tenu du casting all-star, des informations sur les coulisses et du plan de distribution confiant de Pathé, tous les signes indiquent que ce film est un blockbuster épique.