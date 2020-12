Les trois meilleurs titres PC de 2020 sortis sur Steam proviennent tous de petits développeurs

C’est comme si nous avions une étrange prémonition de la direction que prend l’industrie dans son ensemble: les grandes entreprises supervisées par des dirigeants qui connaissent très peu l’industrie semblent enfin être en voie de disparition.

Certes, certains peuvent noter que c’est trop peu, trop tard: Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red ont déjà été drogués dans la boue grâce à des dirigeants décidant de promettre au hasard divers aspects qui n’auraient apparemment aucun fondement dans la réalité, mais peut-être est-il juste de dire que l’avenir semble beaucoup plus radieux qu’auparavant.

Les entreprises indépendantes, ou du moins les petites équipes de développeurs soudées, sont la nouvelle vague de l’industrie si le VapeurLes versions 2020 de 2020 sont tout à faire.

Évaluer la popularité et les avis pour trouver les trois meilleurs meilleur jeux sur Steam sortis en 2020, on pourrait remarquer une absence totale de développeurs gargantuesques tels qu’Electronic Arts, Ubisoft, 2K, Gearbox ou qui que ce soit d’autre. Sans plus tarder:

# 3 – Phasmophobie – Jeux cinétiques

196,538 votes – 98% positifs

Sorti en septembre 2020 (juste à temps pour le mois le plus effrayant de l’année), Phasmophobie est toujours très visible dans Early Access. Les textures ne sont pas particulièrement captivantes, les lumières peuvent agir bizarrement, les objectifs eux-mêmes peuvent devenir répétitifs, et l’adage de Pourquoi n’a pas été annoncé.

Mais bon Dieu, les frayeurs viennent bien et bien. Les esprits qui tentaient de tuer des joueurs tout en interagissant avec le chat vocal dans le jeu ont transformé un genre sur sa tête et en ont fait le titre d’horreur suprême cette année.

Les streamers Twitch ont repris le jeu en masse pour octobre, ce qui a contribué à faire connaître le titre pour une grande base sûre sur Steam; maintenant, les développeurs parlent de ce qu’ils sont ravis d’apporter pour le titre alors qu’il devient encore plus étoffé.

Avec l’inclusion de la VR (parfois bancale), les utilisateurs peuvent se sentir libres de transformer le charbon en diamants lorsqu’ils se serrent pendant les lumières scintillantes.

# 2 – Factorio – Logiciel Wube

106256 votes – 99% positifs

Nous avons revérifié les calculs, et plus de quelques prédictions sont en train d’être tirées ici: Factorio est arrivé deuxième avec seulement quelques votes pour s’emparer de la première place.

Entièrement publié en août 2020, Factorio a apporté un niveau de détail et de planification époustouflant aux jeux vidéo d’une manière dont la plupart des joueurs rêveraient. Avec des bandes transporteuses tentaculaires sillonnant une planète extraterrestre et l’arbre technologique offrant toujours de plus grandes récompenses pour la capacité de planifier et d’exécuter, Factorio est probablement le résultat de plus de levers de soleil surprises pour les joueurs à l’échelle internationale que toute autre chose publiée cette année.

Il peut être décourageant d’entrer: le volume de technologie et d’objets à prévoir ne manque jamais de surprendre les nouveaux joueurs, et le nombre de fois où vous vous retrouverez à refactoriser vos forges de fer peut être embarrassant, mais Factorio offre une quantité époustouflante de contenu avec une multitude de mods qui vous occuperont pendant des années.

#1 – Enfers – Jeux Supergiant

104140 votes – 99% positifs

Si nous décomposions cela par décimales, ce serait plus facile à expliquer, mais Factorio raté cette marque par une question de seulement quelques votes.

Vous auriez du mal à le tenir contre Supergiant Games, cependant: Enfers plongé dans Early Access avec une vigueur qui n’a pas été vue depuis un certain temps.

Expliquer où ils en étaient en termes de ce qui était en cours de travail et ajouté, en atteignant et en exécutant constamment les dates promises pour les fans qui attendaient avec impatience le prochain patch de contenu, et une action croustillante de type rogue fait facilement tourner les têtes en faveur de Enfers quel que soit le genre dans lequel ils se promènent généralement.

De plus, Supergiant Games a rendu l’obstacle franchement difficile d’avoir un roguelike basé sur une histoire presque facile, attrapant les joueurs avec son histoire. Bien sûr, nous ne dirions pas non à quelques centaines de niveaux, mais c’est le problème avec les jeux qui sont si bons: personne ne veut que cela se termine.