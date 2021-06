Les trois astronautes chinois s’amarrent en toute sécurité à Tiangong-3 et commencent leur vie dans l’espace

18 juin 2021 18:27:42 IST

Les premiers astronautes sont arrivés jeudi à la nouvelle station spatiale chinoise dans le cadre de la plus longue mission en équipage du pays à ce jour, une étape historique dans l’établissement de Pékin en tant que grande puissance spatiale.

Le trio a décollé sur une fusée Longue Marche-2F depuis le centre de lancement de Jiuquan dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, et leur engin a accosté environ sept heures plus tard à la station Tiangong, où ils passeront les trois prochains mois.

Le diffuseur d’État CCTV a montré un flux en direct de l’intérieur du vaisseau spatial pendant le voyage, les trois astronautes soulevant la visière de leur casque après avoir atteint l’orbite alors que l’un d’eux souriait et faisait signe à la caméra.

Un autre a fait flotter un stylo juste sur ses genoux en apesanteur, alors qu’il parcourait le manuel de vol.

Le vaisseau spatial Shenzhou-12, qui s’est séparé de la fusée Longue Marche, « s’est amarré avec succès au port avant du module central » de la station Tiangong, a déclaré l’Agence spatiale chinoise, alors que la télévision d’Etat diffusait des images en direct.

Jeudi soir, les astronautes ont été montrés entrant dans le module central, l’un d’eux faisant un retournement à 360 degrés dans le processus.

Le groupe installera ses quartiers d’habitation et devrait ouvrir la porte du cargo Tianzhou-2 – qui s’est amarré plus tôt avec le module de base – vendredi matin.

Le commandant de la mission est Nie Haisheng, un pilote de l’armée de l’air décoré de l’Armée populaire de libération qui a déjà participé à deux missions spatiales.

Les deux autres membres sont également de l’armée.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a félicité la Chine pour le lancement, déclarant dans un communiqué : « J’attends avec impatience les découvertes scientifiques à venir ».

La vie de l’espace

Le module central de la station spatiale comprend des espaces de vie séparés pour chaque astronaute, un « tapis de course spatial » et un vélo pour l’exercice, ainsi qu’un centre de communication pour les e-mails et les appels vidéo avec contrôle au sol.

Huang Weifen du China Manned Space Program a déclaré que les astronautes effectueraient deux sorties dans l’espace au cours de la mission, d’une durée d’environ six ou sept heures.

Elle a ajouté que le trio porterait des combinaisons de sortie dans l’espace nouvellement développées.

Le lancement de la première mission avec équipage de la Chine depuis près de cinq ans est une question de prestige énorme en Chine, alors que Pékin se prépare à marquer le 100e anniversaire du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet avec une campagne de propagande massive.

Pour se préparer, l’équipage a suivi plus de 6 000 heures d’entraînement, dont des centaines de sauts périlleux sous-marins avec un équipement spatial complet.

L’agence spatiale chinoise prévoit un total de 11 lancements jusqu’à la fin de l’année prochaine, dont trois autres missions habitées qui fourniront deux modules de laboratoire pour agrandir la station de 70 tonnes, ainsi que des fournitures et des membres d’équipage.

Les ambitions spatiales de la Chine ont été alimentées en partie par une interdiction américaine de ses astronautes sur la Station spatiale internationale, une collaboration entre les États-Unis, la Russie, le Canada, l’Europe et le Japon.

L’ISS doit prendre sa retraite après 2024, bien que la NASA ait déclaré qu’elle pourrait potentiellement rester fonctionnelle au-delà de 2028.

Tiangong devrait avoir une durée de vie d’au moins 10 ans.

La Chine a déclaré qu’elle serait ouverte à une collaboration internationale sur sa station spatiale, bien qu’elle n’ait pas encore donné de détails précis.

Zhou Jianping, concepteur en chef du programme spatial, a déclaré que « des astronautes étrangers entreront certainement un jour dans la station spatiale chinoise ».

« Il y a un certain nombre de pays qui ont exprimé le désir de le faire et nous serons ouverts à cela à l’avenir », a-t-il déclaré.

Pékin a déclaré en mars qu’il prévoyait également de construire une station spatiale lunaire séparée avec la Russie, et cette semaine, les deux pays ont publié une « feuille de route » pour des opportunités de collaboration potentielles.

