Les triplés d’Arnold Schwarzenegger sont morts et la légende de Conan est peu probable

Arnold Schwarzenegger était censé ramener deux de ses films les plus emblématiques pour des suites tardives avec Jumeauxcontinuation Triplés et action-aventure La Légende de Conan. Cependant, il semble qu’aucun des deux films ne soit actuellement en développement, avec Triplés ayant été mis au rebut suite au décès d’Ivan Reitman, et le Conan le Barbaresuivi coincé dans les limbes des droits. Tout en parlant avec The Hollywood Reporter, Schwarzenegger a révélé dans son style candide habituel exactement où en sont les projets dérangeants en ce moment, ce qui n’est pas au bon endroit. Sur son projet de réunion avec Danny DeVito dans Triplésil a dit:





« Jason Reitman a tout foutu en l’air ! Jason Reitman a littéralement stoppé le projet à la mort de son père. Son père voulait vraiment le faire. Je voulais vraiment le faire. Danny DeVito voulait vraiment le faire. Nous avions le financement. Lorsque son père est décédé, Jason dit: « Je n’ai jamais aimé l’idée » et l’a retenue. Je développe un autre film avec Danny ; il est tellement amusant de travailler avec lui et tellement talentueux.

Bien que cela fasse un petit moment que la suite de la comédie à succès de 1988 n’ait pas été discutée, les fans espéraient toujours que le film était un peu en veilleuse après la mort de Reitman. Alors qu’il semble maintenant que Triplés n’est pas prévu, au moins Schwarzenegger souhaite plutôt travailler sur un projet différent avec DeVito.

Portant son attention sur la suite longtemps retardée de Conan, Schwarzenegger était un peu plus optimiste… mais seulement un peu. Il a dit:

« C’est en attente depuis 10 ans. [Fredrik] Malmberg détient les droits. Il vient me voir et me dit : « Oh, j’ai un accord avec Netflix », et quand on demande à Netflix, ils n’en savent rien. C’est une de ces choses folles. J’espère qu’il s’en rendra compte. Je pense que vous le faites comme Unforgiven, où vous jouez l’âge. Il y a un excellent scénario que John Milius a écrit, et d’autres en ont écrit un. L’histoire est là. Il y a des réalisateurs qui veulent le faire. Mais il a les droits, et jusqu’à ce qu’il vende les droits pour un ou deux films, ou pour la franchise, vous ne pouvez rien y faire.

Arnold Schwarzenegger a commencé une relation solide avec Netflix.

Bien que les fans de Schwarzenegger soient peut-être un peu découragés par ses dernières mises à jour, il y a encore beaucoup de choses à venir du chêne autrichien pour satisfaire tout le monde, y compris ce qui semble être le début d’une bonne relation avec Netflix.

Récemment, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de Arnold, une série documentaire limitée en trois parties sur toute la vie et la carrière de l’acteur devenu politicien devenu acteur préféré de tous. En plus de cela, l’acteur dirige également son premier rôle télévisé scénarisé avec le streamer dans la série comédie-espionnage-aventure FUBARdont la première aura lieu le 25 mai. Vous pouvez consulter la bande-annonce pleine d’action de l’émission ci-dessous.