Les triplées de Belleville : quel genre de musique le film français a-t-il

Le film d’animation de »Les triplés de Belleville » est devenu un classique culte que tous les cinéphiles doivent voir un jour. Sorti en 2003, le film d’origine française créé par Sylvain Chometrompt complètement avec les styles d’animation que nous connaissons comme Pixar ou Dreamworks, apportant une production à l’ancienne, avec un environnement étrange qui est en même temps captivant.

Chomet cherche sa bande pour honorer le passé avec ses racines situées dans sa carrière de dessinateur à l’école Duperré à Paris. Dans les triplés de Belleville, nous pouvons voir comment les animations sont tracées sur de faibles lignes entièrement faites à la main, comme si nous voyions le style classique des premières animations. Cependant, ses personnages aux dessins étranges expriment toute l’histoire, étant presque muets, puisque le film recourt davantage à la pantomime pour communiquer, mais surtout il fait grand usage d’un élément spécifique : la musique.

La première séquence débute par un flashback sur les années 30, avec son animation réalisée en noir et blanc. La musique met davantage l’accent sur le concept d’une époque antérieure avec du jazz doux et des rythmes rebondissants, même lors de la production du film, l’équipe a donné à cette partie du film un aspect » brisé », faisant même que les théâtres ont tiré la bande lorsque » The Belleville Triplets » montrait, pensant qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec la bobine.

L’équipe du film d’animation et Chomet ont utilisé la musique et les sons pour raconter leur histoire, chaque objet prenant vie à travers un équivalent sonore. Par exemple, un bouillon qu’un personnage mâche est une éponge détrempée que les ingénieurs du son pressent. De même, la musique est présente dans les triplés qui donnent son nom au film, puisque les instruments du trio sont un journal, un aspirateur et un réfrigérateur, objets utilisés par le compositeur Benoît Charet pour composer la bande son.

Ce qui ressort de » The Belleville Triplets », ce sont ses personnages qui ne sont pas le personnage mignon ou joli typique. Son protagoniste est un cycliste à l’expression fatiguée et sérieuse, aux proportions anormales, avec des jambes énormes du fait qu’il a fait du vélo toute sa vie. Même des animaux comme un chien, qui a un corps obèse avec quatre pattes fines.

Ce film n’aspire pas à la beauté traditionnelle, car loin des animations jolies ou fluides, il propose un style d’animation plus tordu, qui se complète de belle façon avec ses sons et sa musique. Une production qui cherche à toucher et à émerveiller le spectateur à travers son histoire émouvante et sa bande son incroyable.