Les tripes de Resident Evil – VOL. II La perte de toute l’humanité (Opinion de Jaime Llanos)

Ceux qui entrent ici abandonnent tout espoir

Ce texte contient des spoilers pour Resident Evil 2

Si je devais choisir un moment de mon dernier match de Resident Evil 2 Ce qui m’a le plus marqué, c’est quand Annette Birkin, après avoir menacé Claire Redfield de mort sous la menace d’une arme pour avoir « tué » son mari et après l’avoir entendu rugir dans les couloirs du laboratoire d’Umbrella, contemple avec étonnement comment William Birkin est encore vivant, sans se demander à quel point il est loin de toute trace d’humanité. Et pas seulement à cause de son apparence physique, mais aussi à cause de sa façon d’agir comme la bête qu’il est devenue. William n’est pas là en train de penser qu’il veut voir sa femme Annette, mais il est apparu par l’échantillon du virus G qu’elle a dans ses mains et le prend avec sa vie avec une seule griffe de ses griffes gigantesques puis s’enfuit avant. que Claire pouvait tout faire. Annette reprend alors conscience et aide la sœur de Chris Redfield avec des articles qui indiquent comment créer un vaccin contre le virus G, dont sa fille Sherry a été infectée par son même père quelques heures auparavant dans un acte qui montre également ce que jusqu’où William est venu et comment il est prêt à ne rien reculer pour atteindre son but; protégez le virus G, votre création, quoi que vous fassiez.

La perte de toute l’humanité

Mais ce n’est pas ça Resident Evil 2 Traitez cette perte d’humanité comme un voyage personnel de William Birkin loin de là. Nous le connaissons d’abord comme le tueur du chef de la police Irons, décédé lorsqu’un parasite implanté par Birkin lui-même a traversé sa poitrine, le divisant presque en deux. Ensuite, nous en apprenons plus sur lui de la bouche de sa femme Annette qui raconte comment William est devenu le monstre qui a persécuté sa fille pour sa possession d’un échantillon du virus G. Au lieu de cela, ce que nous pouvons découvrir par Les différentes formes que Birkin prend à travers l’histoire sont la façon dont la cupidité et la soif de pouvoir après la création d’un virus capable de créer de telles abominations sont le même résultat. Chaque nouvelle forme, chaque mutation de William est présentée avec grandeur, l’utilisation de la musique orchestrale avec des chansons d’opéra étant habituelle. tandis que la bête née du virus G s’adapte pour être plus mortelle et plus difficile à tuer, perdant de plus en plus d’humanité à chaque nouvelle forme.

Cela peut également être vu dans d’autres créatures présentes dans Resident Evil 2Comme les Lickers, des créatures sans peau et au cerveau exposé, aveugles et à la langue longue et acérée qui étaient autrefois humaines, qui après avoir été soumises à diverses expériences avec les virus T et G, ont fini par devenir ces créatures ineffables. Et aussi et peut-être le meilleur exemple après Birkin: M. X.

M. X est une arme biologique créée par Umbrella et lancée consciemment dans des zombies de Raccoon City déjà infestés afin d’arrêter les protagonistes du jeu. Cette créature qui était autrefois une personne n’a plus à l’esprit que le but pour lequel elle a été créée et, comme Birkin, ne recule devant rien., même pas jeté dans une mare d’acide, pour atteindre son objectif. La différence que M. X a avec le reste des monstres dantesques qui hantent Raccoon City est qu’il ne recherche aucun gain personnel. Il ne tue pas pour se nourrir, il ne s’en prend pas à Leon Kennedy ou Claire Redfield pour de l’argent, du pouvoir ou pour se venger. Il le fait parce qu’il a été programmé pour cela et de la même manière Terminator par James Cameron, c’est un être avec lequel on ne peut ni raisonner ni négocier car tous les traits humains ont complètement disparu, ne laissant guère plus qu’une coquille vide avec une force incroyable et une volonté d’acier.

La propagation de la cupidité

Encore Resident Evil présente la cupidité comme le principal antagoniste qui fait des ravages, cette fois coûtant des milliers de vies qui n’ont rien à voir avec Umbrella ou ses plans infâmes de créer des armes biologiques. D’une part, nous avons William Birkin qui, en raison de son désir de créer le virus parfait, finit par perdre toute son humanité et devenir un monstre indicible qui assassine sa propre femme et infecte sa fille et, d’autre part, M. X qui devient l’agent envoyé par Umbrella pour éliminer tout témoin éventuel des atrocités commises à Raccoon City à cause de lui. Mais il reste encore un épisode de la trilogie originale à revisiter et il reste à voir ce que la cupidité nous apportera dans le prochain opus et – alerte spoiler – c’est bien plus qu’une simple créature qui grogne ÉTOILES