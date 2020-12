Les tripes de la PlayStation originale nous montrent à quel point les consoles (et le monde) ont changé après plus de deux décennies

3 décembre 1994 Sony commençait à entrer dans l’histoire avec la PlayStation, une console qui est devenue le moteur de la société japonaise et qui est devenue une référence incontestable dans l’histoire des jeux vidéo.

Mais bien sûr, ces plus de deux décennies ne passent pas en vain, et plus encore dans un monde technologique qui, à cette époque, a pris un tournant radical. Beaucoup ont été les révolutions qui nous ont conquis depuis lors, et la PlayStation elle-même a mûri pour s’adapter à l’époque, donnant un bon compte-rendu de certaines idées qui, après tout ce temps, semblent maintenant naïves à l’époque actuelle. Vider cette vieille console le prouve.

Éviscérer plus de deux décennies d’histoire

C’est ce qu’ils ont fait chez iFixit, où ils ont montré que la PlayStation était une conception plus typique d’une autre ère de l’informatique. Une solution dans laquelle les entreprises ne s’efforçaient pas de rendre difficile pour les utilisateurs d’ouvrir les appareils achetés. Ils t’ont presque invité, En réalité.

Avec la PlayStation, bien sûr: un tournevis suffisait et un petit outil en plastique pour faire levier pour ouvrir le boîtier sans l’endommager et le tour est joué: nous avions déjà accès à l’intérieur.

Un intérieur, d’ailleurs, qui montre aussi comment les choses étaient dans le monde des consoles à cette époque. Les fabricants de l’époque n’aimaient pas les composants les plus populaires et fui l’architecture x86 qui dominait tout dans le monde des PC et des ordinateurs portables.

Comme indiqué dans iFixit, en rouge se trouve le processeur conçu par MIPS, et juste à côté, en orange, le GPU conçu par Toshiba. Les 2 Mo de mémoire DRAM répartis sur quatre modules de 512 Ko sont encadrés en jaune, tandis que la ROM est encadrée en vert.

Au lieu de cela, la PlayStation a intégré un processeur R3000 MIPS 32 bits avec une fréquence d’horloge qui n’atteignait pas 34 MHz, un chiffre très de ces temps qui aujourd’hui, il pâlit avant 2130 MHz ceux que la dernière PS4 Pro fonctionne (avec un processeur qui a finalement adopté l’architecture x86-64) et le feront encore plus avant l’actuelle PS5. Sans oublier les GPU qui ont fait partie des modèles successifs de la PlayStation et ont permis de fournir une puissance graphique étonnante par rapport au modèle d’origine.

Sony, en fait, a eu du mal à sortir des puces propriétaires et a continué à s’appuyer sur le MIPS R5900 dans son moteur d’émotion unique pour la PS2, puis passez à l’architecture PowerPC sur ses microprocesseurs PS3 Cell.

La décision de faire le saut vers l’architecture x86-64 a facilité la vie des développeurs, mais l’utilisation de ces processeurs dans les versions précédentes de la console n’était pas vraiment un problème pour les ventes, ce qui a fait monter en flèche l’activité de Sony et s’est convertie en la PS2 est la console la plus vendue de l’histoire avec plus de 150 millions d’unités vendues dans toute l’histoire. La PlayStation originale a « seulement » atteint 104,3 millions d’unités vendues en comparaison.

Une magnifique console qui est en effet d’une autre époque

La PlayStation est également née à une époque où le jeu en ligne tel que nous le concevons aujourd’hui n’existait pasNous commençons tout juste à nous connecter à Internet, et la console Sony a probablement été l’un des derniers grands succès de cette industrie qui n’avait pas besoin de cette capacité pour réussir comme elle l’a fait. Cela, en fait, rend d’autant plus intéressant qu’il est arrivé là où il est arrivé.

Chez iFixit, ils nous ont surpris en vidant une console bien connue en montrant comment cette simplicité s’est étendue à d’autres parties de son matériel: son lecteur de CD optique (capable de lire à une vitesse 2x!), mais le choix des ports lui-même était des plus frappants.

Dans le modèle japonais, il y avait un port S-Vidéo, tandis que dans le modèle qui en est sorti, nous avions des ports vidéo composites RCA et un connecteur AV Multi qui a fini par devenir un joker pour connecter la console à différents téléviseurs. Au cas où vous vous poseriez la question, la norme HDMI serait encore longue à venir: Il n’a commencé à être utilisé qu’en 2003, et il a fallu attendre la PS3 de 2006 pour l’intégrer aux consoles Sony, ce qui semble désormais surprenant alors que la norme HDMI 2.1 va apporter de nombreuses joies au monde des consoles.

IFixit a également souligné comment l’alimentation interne occupait 20% de l’ensemble du châssisMais la réalisation technique était tout de même remarquable et malgré la puissance « limitée » de l’époque, avoir cette source, le lecteur de CD et tous les composants enfermés dans une console sans refroidissement actif était vraiment incroyable.

Les emplacements pour célèbres cartes mémoire l’endroit où les jeux étaient stockés était également surprenant, et une démonstration supplémentaire de combien Sony aimait les formats de stockage propriétaires.

Beaucoup de ces idées ont fini par être abandonnées: nous parlions de ces architectures non standard pour CPU et GPU, mais au fil du temps des consoles ils sont devenus beaucoup plus complexes et puissants -Ne disons pas déjà difficile à réparer-, qui par exemple dans le cas de la première Xbox One obligé d’avoir une alimentation géante et externe que Microsoft a ensuite réussi à intégrer dans la console elle-même avec la Xbox One S et la Xbox One X.

Il y a aussi eu beaucoup de changements dans notre façon de jouer: maintenant c’est beaucoup plus difficile à concevoir des jeux vidéo sans modes multijoueurs dans beaucoup d’entre eux, et la connectivité Internet fait partie intégrante de certaines consoles qui nous ont emmenés vers de nouvelles limites visuelles et de réalisme.

Dans cette histoire, cependant, Sony peut être très fier de ce prodige PlayStation original auquel il a fini par rendre hommage il n’y a pas si longtemps avec la PlayStation Classic Mini. Après tout ce temps, nous devons continuer à féliciter un produit qui a conduit Sony au sommet dans le domaine des jeux vidéo.