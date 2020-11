Les travaux de réparation du télescope Arecibo trop dangereux, seront démantelés après 57 ans de service

Agence France-Presse20 nov.2020 12:35:59 IST

Le célèbre télescope Arecibo de Porto Rico sera démantelé après 57 ans de service en raison de la rupture de câbles qui a conduit à la menace d’effondrement, a annoncé jeudi la National Science Foundation américaine.

Deux câbles supportant les instruments de 900 tonnes du télescope au-dessus d’une parabole radio de 305 mètres de diamètre se sont cassés les 10 août et 6 novembre.

Les ingénieurs craignent que d’autres câbles ne se cassent à tout moment, rendant toute tentative de réparation excessivement dangereuse.

Le télescope est l’un des plus grands au monde et a été un outil pour de nombreuses découvertes astronomiques.

La fondation « donne la priorité à la sécurité des travailleurs, du personnel de l’Observatoire d’Arecibo et des visiteurs, ce qui rend cette décision nécessaire, bien que malheureuse », a déclaré le directeur de la NSF Sethuraman Panchanathan.

« Pendant près de six décennies, l’Observatoire d’Arecibo a servi de phare pour la science de rupture et ce à quoi un partenariat avec une communauté peut ressembler. »

En utilisant le hashtag « WhatAreciboMeansToMe », des messages de tristesse à la nouvelle se sont répandus sur Twitter de la part d’astronomes professionnels et amateurs qui ont utilisé le télescope pour leur travail d’observation du cosmos pendant des décennies.

« Plus qu’un télescope, Arecibo est la raison pour laquelle je suis même en astronomie », a écrit l’astronome local Kevin Ortiz Ceballos sur Twitter.

Karen Masters, professeur d’astrophysique au Haverford College en Pennsylvanie, a posté une photo d’elle-même et de sa petite fille près de l’antenne radio en 2008 et a déclaré qu’elle était « navrée et déçue ».

Une scène d’action du film de James Bond « GoldenEye » se déroule au-dessus du télescope, et dans le film « Contact », une astronome jouée par Jodie Foster utilise l’observatoire dans sa quête de signaux extraterrestres.

La société d’ingénierie qui a examiné la structure a conclu que les câbles restants étaient peut-être plus faibles que prévu et a recommandé une démolition contrôlée, ce que la fondation a accepté.

