Les travailleurs américains quittent leur emploi à un rythme record. Voici pourquoi

Après avoir passé 17 ans dans une prestigieuse entreprise de relations publiques, la pandémie a inspiré Jessica Berger à quitter son poste de vice-présidente pour poursuivre ses études dans un domaine qui la passionnait : la santé mentale.

« C’est tellement fou de voir ce qui se passe dans le monde en ce moment », a déclaré Berger à TMRW. « Nous sommes évidemment dans une telle crise de santé mentale mais voir des stars du sport comme Simone Biles ou Naomi Osaka, toutes ces personnes qui sortent de ce placard de crise pour parler de leur santé mentale ; c’est vraiment intéressant et inspirant.

Berger a envoyé un e-mail à ses contacts en juillet pour annoncer son départ. Avec la ligne d’objet « UN NOUVEAU CHAPITRE… », Berger a choqué certains avec sa décision de quitter son emploi pépère pour retourner à l’école pour poursuivre une maîtrise en counseling clinique en santé mentale.

« Ce fut une décision très difficile, mais je pense que ce que j’ai vécu lorsque la pandémie a frappé (m’a inspiré), voir ce que ma famille, mes amis, mes collègues, mes clients, tout le monde traversait en termes de problèmes de santé mentale », a-t-elle déclaré. mentionné. « En fin de compte, j’ai l’impression qu’il y a toujours eu ce tabou dans le traitement des problèmes de santé mentale et je voulais juste vraiment approfondir et comprendre comment aider toutes les personnes dans ma vie. »

Berger n’est pas seul dans sa décision de se lever et d’arrêter.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre de personnes quittant leur emploi a augmenté de 164 000 à 942 000 en juin. Certains appellent cette période de la pandémie « la grande démission » alors que de plus en plus de travailleurs quittent leur emploi pour poursuivre de nouvelles carrières ou se concentrer sur plus de temps personnel.

« Je sais que je ne vais probablement pas gagner la moitié de l’argent que j’ai gagné en relations publiques, mais je pense que la valeur de ce que je peux apporter aux autres grâce à cela est plus importante pour moi en ce moment », a déclaré Berger. « De plus, c’est la seconde moitié de ma vie, pour ainsi dire. L’âge était un facteur. Je veux dire, j’ai 44 ans. Quand vais-je le faire si ce n’est pas maintenant ? »

Ally Butler, 31 ans, était le genre de personne qui aimait être occupée avant la pandémie.

« J’ai découvert cette phrase, et elle ne m’a jamais quitté parce qu’elle a tout à fait un sens avec ma personnalité : » prospère dans le chaos « », a déclaré Butler. « J’ai adoré avoir beaucoup de projets différents en cours, ce que j’ai toujours fait, puis entrer dans la pandémie, qui a définitivement pivoté au début. »

Butler, qui a travaillé pendant huit ans dans la prestigieuse maison de vente aux enchères Christie’s en tant que directeur de visites et d’expositions, a été mis en congé à un moment donné pendant la pandémie. Lorsqu’elle est retournée au travail, la charge de travail était plus chargée que jamais et écrasante. Elle a même admis se sentir coupable parce qu’elle enviait les autres qui avaient été licenciés.

« J’étais déjà un bourreau de travail autoproclamé et il était donc déjà devenu très important pour moi d’avoir une sorte d’équilibre travail-vie personnelle, et cela a complètement disparu à mon retour », a-t-elle déclaré. « Alors c’était comme, bon sang, je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet maintenant. »

Selon un rapport du site de finances personnelles MagnifyMoney, environ un travailleur sur trois envisage de quitter son emploi, tandis que près de 60 % repensent leur carrière. Les femmes actives qui envisagent de changer d’emploi sont plus susceptibles que les hommes de déclarer qu’elles se sentent épuisées, 42 % des femmes envisageant d’arrêter à cause de l’épuisement professionnel contre 27 % des hommes.

En juin 2021, Butler a quitté son emploi. Elle poursuit maintenant son propre cheminement de carrière dans une industrie stimulante dans laquelle d’autres peuvent avoir peur de se lancer.

« Je suis extrêmement passionnée par l’industrie de la musique et la production de festivals, des choses comme celle-ci sont une parfaite intersection de mon passé opérationnel et marketing avec ma passion », a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas à quoi cela ressemble spécifiquement pour le moment, mais je sais que ce n’est pas seulement un one-woman show. Il s’agit vraiment de prendre le temps de le comprendre et de le trouver.

Mais qu’en est-il de l’argent ?

« Donc, c’est une très bonne question », a répondu Butler. «J’ai réfléchi avant de partir et j’ai vraiment examiné toutes mes finances et j’y ai pensé vraiment plus d’un point de vue financier. C’est ce qui me retenait là, et réalisant que ce n’est pas complètement une question d’argent. J’avais juste vraiment besoin de prendre du temps, d’être suffisamment à l’aise financièrement pour prendre du temps et d’explorer un tas d’avenues différentes qui m’intéressaient. »

Butler a ajouté que bien qu’elle ne se soit pas encore appuyée sur eux, sa famille l’a beaucoup soutenue, mais sa fierté est trop forte « pour réellement leur apporter leur soutien ». Berger a également déclaré qu’elle réfléchissait à l’aspect financier du changement de carrière, mentionnant que le soutien familial pourrait l’aider pendant cette phase de transition de sa vie.

« Je veux dire, pour être honnête, je suis toujours en train de le comprendre », a déclaré Berger. « J’ai la chance que ma famille m’aide. J’ai aussi économisé de l’argent mais je ne suis pas allé à l’école depuis que j’ai 21 ans, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler d’être un étudiant à temps plein, c’est ce que je fais. Je dois déterminer quelle est la cadence des cours et la charge de travail.

« C’est vraiment une sorte de réussite ou de rupture, mais j’ai l’impression que ce sont les moments où des idées et des modèles commerciaux super uniques et innovants sortent de vous. » Majordome allié

Les deux femmes ont également déclaré qu’elles avaient peu de raisons de se sentir attachées à ce stade de leur vie, alors elles ont l’impression que c’est maintenant ou jamais.

« C’est vraiment une sorte de réussite ou de rupture, mais j’ai l’impression que ce sont les moments où des idées et des modèles commerciaux super uniques et innovants sortent de vous », a déclaré Butler. « Vous ne savez vraiment jamais. »

Il ne s’agit pas seulement de travail. C’est aussi une question de vie. Juste avant la pandémie, les parents de Butler ont commencé à rencontrer des problèmes de santé, ce qui l’a incitée non seulement à passer plus de temps avec eux, mais aussi à recadrer ses réflexions sur la façon dont son temps est passé en général.

« Au cours de la dernière année, je suis retournée voir mes parents un peu, donc c’était un peu dans mon esprit aussi », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons que peu de temps sur cette Terre. Comment voulez-vous le dépenser et avec qui voulez-vous le dépenser ? »