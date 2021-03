Les traitements moins invasifs gagnent plus d’adeptes

Avec des traitements de moins en moins invasifs et des résultats immédiats ou à court terme, la dermatologie esthétique a considérablement évolué et a permis plusieurs options de traitement, tant pour la peau que pour le corps. En effet, au fil des ans, les traitements esthétiques ont évolué avec la technologie et, aujourd’hui, ils sont plus efficaces et produisent des résultats satisfaisants pour les patients: un ventre en moins, le look plus jeune, la peau la plus belle et la plus saine, sont quelques avantages obtenus de les procédures.

Pour le dermatologue, spécialiste de la peau depuis plus de trente ans, Erasmo Tokarski, il n’y a jamais eu une telle évolution technologique dans ce domaine qu’au cours des dernières décennies.

«Jusqu’à récemment, les traitements esthétiques se limitaient au massage et à ses dérivés, ce qui entraînait une insatisfaction chez de nombreux patients. Aujourd’hui, la médecine, en particulier la dermatologie, dispose d’appareils sophistiqués associés à des méthodes de traitement manuel qui fournissent un excellent résultat de manière peu invasive », explique le professionnel.

Les avantages de l’utilisation de la technologie dans les traitements esthétiques s’étendent également à une continuité des activités quotidiennes. Le spécialiste rappelle qu’il existe une procédure qui ne limite en rien la routine personnelle, comme la radiofréquence, la carboxithérapie, la bioplastie, le botox, l’épilation au laser, la cryolipolyse, la liposuccion, le massage esthétique, le peeling, le velashape, entre autres.

Parmi les procédures les plus recherchées par ceux qui veulent faire la paix avec la structure corporelle, le médecin souligne que la plus grande préoccupation reste toujours concentrée sur le visage et aussi sur les graisses localisées célèbres et indésirables. Selon Tokarski, actuellement, les traitements esthétiques englobent tous les biotypes: des patients minces aux patients en surpoids, flaccidité ou imperfections cutanées, ils peuvent recevoir des traitements spécifiques, pour autant qu’ils soient recommandés et réalisés par des professionnels qualifiés.

Parmi les nouveautés pour réduire les graisses localisées, par exemple, le dermatologue met en avant CoolSculpting, qui contourne et façonne le corps en gelant les graisses indésirables. La procédure se fait dans une clinique où, après avoir défini la région du corps, le professionnel place une couverture de gel et un applicateur responsable du refroidissement précis et contrôlé pour atteindre la graisse cible. Ces cellules graisseuses traitées sont cristallisées (congelées), détruites, et au fil du temps, le corps traite naturellement les graisses et élimine ces cellules mortes.

«La procédure peut être effectuée sur l’abdomen, la cuisse, le dos, le ventre, la bajoue, les bras, les jambes, entre autres régions. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités normales immédiatement après l’intervention et les résultats sont visibles entre 2 et 6 mois, selon la zone à traiter », détaille Erasmo Tokarski.

Une autre nouvelle technologie qui permet une large gamme de soins du visage et du corps, dans les indications esthétiques les plus diverses, est Total Sculptor. La procédure peut être effectuée pour la graisse située n’importe où sur le corps, le remodelage du corps, le traitement du relâchement cutané, des rides et des marques d’expression et à d’autres fins.

En matière de rajeunissement du visage, l’utilisation de lasers peut être un allié important. Ils peuvent traiter et prévenir les blessures causées par le vieillissement chronologique de la peau. Technologies telles que Liftera (procédure avec ultrasons microfocalisés), Lavieen (procédure de rajeunissement dans des points spécifiques de la peau), fils PDO (procédure mini-invasive, où le patient reste éveillé et ne reçoit qu’une anesthésie à l’endroit où le fil sera appliqué Les résultats sont immédiats et la récupération est rapide) sont les plus utilisés pour le moment.

Le médecin souligne également qu’il existe d’autres techniques disponibles sur le marché à des fins similaires. Cependant, les traitements esthétiques effectués par des spécialistes sont toujours basés sur des techniques sûres, qui ont des preuves scientifiques et sont publiées par les autorités sanitaires nationales. Pour cette raison, les conseils du professionnel compétent sont essentiels avant d’effectuer toute procédure.