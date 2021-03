Les traitements farfelus COVID-19 de Gwyneth Paltrow n’ont aucune justification médicale

Saunas infrarouges et sauter le petit-déjeuner – oui, Gwyneth Paltrow est à nouveau à la mode. L’actrice et «gourou du mode de vie» de Goop a récemment vanté des méthodes non éprouvées pour traiter les symptômes persistants du COVID-19.

Sans surprise, les experts sont très, très sceptiques.

Dans un article de blog sur Goop, le site Web de la marque de bien-être de l’actrice, Paltrow a écrit qu’elle avait le COVID-19 «tôt» et que la maladie lui avait laissé un «brouillard cérébral» et une «fatigue à longue queue». Elle a ensuite décrit comment elle traitait ces symptômes en jeûnant jusqu’à 11 heures tous les jours (c’est-à-dire en sautant le petit-déjeuner), en suivant un régime «céto et à base de plantes», en buvant des cocktails sans alcool en bouteille et en visitant un «sauna infrarouge».

Cependant, les experts ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’un des remèdes de Paltrow pourrait aider à soulager les symptômes prolongés du COVID-19, également connu sous le nom de «long COVID».

« Je ne connais aucune justification scientifique de cette approche et je ne connais aucune donnée provenant d’études cliniques démontrant l’efficacité de ces interventions », a déclaré le Dr Michael Saag, un expert en maladies infectieuses de l’Université de l’Alabama à Birmingham à 45Secondes.fr.

«Caveat emptor», ou acheteur méfiez-vous, a déclaré Saag à propos des recommandations de Paltrow.

En rapport: 14 mythes sur les coronavirus brisés par la science

Le directeur du National Health Service (NHS) England, Stephen Powis, a également réprimandé ses conseils. « Ces derniers jours, je vois que Gwyneth Paltrow souffre malheureusement des effets du COVID. Nous lui souhaitons bonne chance, mais certaines des solutions qu’elle recommande ne sont vraiment pas les solutions que nous recommanderions dans le NHS », a-t-il déclaré, selon Le gardien .

« Nous devons prendre au sérieux COVID longtemps et appliquer une science sérieuse. Tous les influenceurs qui utilisent les médias sociaux ont un devoir de responsabilité et un devoir de diligence à ce sujet », a-t-il ajouté.

Paltrow et Goop ont une histoire de fournir des conseils médicaux douteux. Goop a conseillé aux gens de mettre des œufs de jade dans leur vagin, ce qui pourrait entraîner une infection bactérienne, comme 45Secondes.fr l’a précédemment rapporté et pour effectuer des «lavements au café», un type de nettoyage du côlon que les médecins considèrent comme Potentiellement dangereux .

Les conseils médicaux de Paltrow s’accompagnent également d’un important conflit d’intérêts: Goop, qui valait 250 millions de dollars en 2018, selon Le New York Times , gagne de l’argent en vendant des produits que Paltrow et d’autres recommandent sur le site. En haut du billet de blog de Paltrow sur le long COVID se trouve une boîte intitulée «Shop The Story», qui propose des liens pour acheter, sur le site Web de Goop, les suppléments vitaminiques mentionnés dans l’article de Paltrow. Elle propose également de vendre les mocktails (et un double verre à l’ancienne en cristal dans lequel les boire) aux lecteurs via le site Web de Goop ou des liens vers d’autres sites avec lesquels Goop est en partenariat.

Les personnes qui survivent au COVID-19 ont signalé une gamme de symptômes persistants des semaines et des mois après l’infection. Ceux-ci vont de la fatigue, des douleurs articulaires et de l’essoufflement, qui sont des symptômes plus courants après le COVID-19, aux lésions du cœur, des poumons et du cerveau, selon le Clinique Mayo . Des lésions du muscle cardiaque associées au COVID-19 ont également été trouvées chez des personnes qui ne présentaient que des symptômes bénins du COVID-19. Le brouillard cérébral, que Paltrow a rapporté, est en effet un symptôme à long terme du COVID, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes .

Personne ne conteste que les symptômes de Paltrow pourraient être liés au COVID-19. Ce sont ses recommandations pour gérer ces symptômes qui ont été remises en question. Après tout, il n’y a pas encore de traitement pour le COVID long. « Et c’est frustrant! » Saag a déclaré à 45Secondes.fr. C’est un «nouvel état pathologique» et les chercheurs «ont du mal à le définir même avec précision», ce qui conduit à des problèmes pour savoir combien de personnes sont touchées, a écrit Saag dans un e-mail.

Pourtant, Saag a ajouté que ses conseils n’étaient pas nécessairement nuisibles.

« Je ne vois pas beaucoup de mal des régimes céto ou à base de plantes [or] « Je ne mange pas avant 11 heures », a déclaré Saag. « Mais je m’inquiète un peu des concepts de spa infrarouge. » Contrairement aux saunas traditionnels, qui utilisent la chaleur pour réchauffer l’air, les saunas infrarouges utilisent des ondes lumineuses infrarouges pour réchauffer directement le corps. n’ont pas été associés à des effets indésirables, il y a peu de preuves qu’ils procurent un avantage pour la santé, et le gouvernement canadien a mis en garde contre utilisant des saunas infrarouges au lieu de traitements médicaux éprouvés.

« Le résultat pour les recommandations diététiques: les gens peuvent les essayer mais je ne compterais pas nécessairement [on] résultats », a déclaré Saag.