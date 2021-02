Les tourtereaux de «  Boy Meets World  » se retrouvent pour la nouvelle publicité de la Saint-Valentin de Panera

Fans de « Boy Meets World », passez vos commandes de pizza et préparez-vous à faire la fête: Topanga et Cory sont de retour ensemble!

Ensemble dans une nouvelle publicité hilarante pour Panera Breads.

L’annonce, qui a débuté mardi et est dirigée par le frère de Savage, Fred, prend la forme d’une bande-annonce pour une comédie romantique intitulée « Forever Flatbreads » avec Danielle Fishel et Ben Savage. Et bien qu’aucun d’entre eux ne soit désigné par son nom de personnage « Monde » classique, nous savoir c’est eux.

Dans la vidéo, Topanga et Cory – c’est-à-dire Fishel et Savage – se dirigent vers le comptoir Panera Breads pour commander la même chose: une pizza. Ils semblent se connaître et sont ravis de faire partie de cette réunion fatidique. Alors qu’ils s’assoient pour profiter de leurs commandes ‘za, ils reconstituent plusieurs scènes classiques de comédie romantique de films comme « Pretty Woman », « Sixteen Candles », « Love Actually » et « When Harry Met Sally ».

Ben Savage s’excuse (à gauche) dans un style très « Love, Actually » (à droite). Panera / Universal Pictures

Nous aimons particulièrement la configuration qui montre que Savage prend la dernière part de pizza, admettant qu’il ne savait pas que Fishel la voudrait. « Je voulais que tu veuilles que je le veuille! » crie-t-elle en s’enfuyant.

Cela conduit à Savage debout devant la fenêtre, tenant une autre pizza et des pancartes manuscrites d’excuses sur les couvercles des boîtes à pizza, à la « Love, Actually ».

Et bien sûr, tout se termine avec eux assis sur une table de salle à manger, des pizzas entre eux, prêts à s’embrasser, une scène tirée tout droit de « Sixteen Candles ».

Danielle Fishel et Savage (à gauche) rejouent « Seize bougies » (à droite). Panera / Universal Pictures

Ce n’est peut-être pas aussi torride que le mini-film de style telenovela mettant en vedette Mario Lopez dans le rôle du colonel Sanders de KFC de décembre, mais il est beaucoup plus ringard.

«Nous avons passé un très bon moment ensemble», a déclaré Savage à Us Weekly. « Danielle était une vraie pro, et évidemment, nous avons grandi ensemble, donc c’est toujours agréable d’avoir la chance de retrouver et de travailler avec quelqu’un que vous connaissez depuis que vous êtes enfant. »

Les deux acteurs ont posté l’annonce sur son Instagram; dans la légende de Fishel, elle a écrit: « @panerabread connaît vraiment le chemin du cœur d’une fille! 😍 Je me suis éclatée en retrouvant @bensavage autour d’une pizza au pain plat. »

Young Savage et Fishel sur « Boy Meets World ». Archives de photos ABC

Topanga et Cory étaient les deux personnages clés des tourtereaux dans « Boy Meets World », qui s’est déroulé de 1993 à 2000, et « Girl Meets World », qui s’est déroulé de 2014 à 2017, et tout signe qu’ils pourraient se réunir devant la caméra ou dans le réel Le monde fait vibrer les fans de longue date de nostalgie – plusieurs ont posté dans les commentaires Instagram qu’ils ne pouvaient pas attendre la version long métrage de l’annonce!

Et si cela a fait monter votre nostalgie et votre estomac gronde, Panera Breads est là pour vous aider: il propose un code promotionnel « TGIF » (qui signifie Thank God It’s Flatbread, évidemment), qui vous fera bénéficier de 50% de réduction sur tout pain plat entre 9 et 16 février. Tout ce que vous avez à faire est de saisir le code promotionnel dans l’appli Panera ou de l’apporter à l’un des cafés-boulangeries pour profiter de l’offre.

«Vous m’avez eu au pepperoni», dit Fishel à la fin de l’annonce. Ceci est une annonce avec toutes les garnitures – amour, humour, nostalgie, vous l’appelez. La seule chose qui manque est une apparition de M. Feeny.