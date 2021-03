Les tortillas colorées et pressées de fleurs d’April Valencia rendent hommage à sa «  tribu de nanas  »

April Valencia a grandi dans les cuisines de ses grands-mères en Arizona. Parée d’un tablier, sa Nana Lola faisait partie intégrante de la pièce, comme le comal d’argile sur le poêle à bois. Pour Valence, la presse à tortillas que ses nanas utilisaient quotidiennement pour les repas tout au long de la journée était un jouet convoité – sa lourde poignée se soulevant de haut en bas, poussant l’assiette contre des boules de masa pour former des disques.

«Pour nourrir une famille tous les jours tout le temps, il y a une vraie force magique derrière cela», a déclaré Valencia à 45secondes.fr Food. «Chaque fois que je suis trop fatigué pour préparer le dîner, je pense que nous sommes si nombreux à être issus de lignées de femmes vraiment fortes. Et je les ai des trois côtés de ma famille. (Les «trois côtés» font référence à ceux de sa mère, de son père et de son beau-père.)

Valence utilise des fleurs comestibles de son jardin pour les presser dans sa masa. Avec l’aimable autorisation d’April Valencia

Au début de la pandémie, lorsque la société de restauration anonyme de Valence ne pouvait plus servir de nourriture lors de rassemblements intimes et d’ouvertures de galeries autour de Los Angeles, elle s’est tournée vers ces souvenirs pour préparer et offrir des tortillas à ses amis et clients. Ayant également passé une grande partie de son enfance au Mexique, elle s’est inspirée de la tradition de mettre des fleurs de courge et d’autres fleurs dans des quesadillas et des tamales, cueillant des fleurs comestibles – comme des capucines et des soucis – et des herbes du lit de jardin à son centenaire. ancienne cabine de Laurel Canyon et en les pressant dans chaque tortilla, la pâte dont elle a teint des couleurs pastel douces en utilisant des fruits et légumes pour un plaisir esthétique supplémentaire.

« J’avais besoin de m’exprimer et j’avais toujours pris des photos de fleurs », a déclaré Valencia. « La nature est une grande partie de mon travail de photographie et de peinture. »

April Valencia a été élevée par une «tribu de nanas», qui lui a appris à utiliser une presse à tortillas. Avec l’aimable autorisation d’April Valencia

Le photographe de 33 ans devenu traiteur n’avait pas l’intention de créer une entreprise spécialisée dans les tortillas de fleurs faites maison, les tamales végétaliens et les taupes. Mais au fur et à mesure que le mot se répandait – entre amis, clients et Instagrammers – il en était de même pour la demande. En novembre 2020, elle était prête à être lancée.

«Tant de clients et de clients – les gens veulent vraiment être dans la cuisine et participer même si ce n’est pas quelque chose auquel ils sont habitués», a déclaré Valencia à propos de son expérience professionnelle de la cuisine. « Quand ils le faisaient, les gens partageaient toujours leurs souvenirs avec moi. Se souvenir de ces souvenirs suscite en nous un sentiment nécessaire et essentiel. »

Pour honorer ce sentiment et l’échange de cultures autochtones, de confort et de magie qui se produisent dans la cuisine, Valencia a appelé son entreprise florissante Masa Memory.

La vie avant la mémoire de Masa

Avant de revenir aux racines culinaires plantées par sa «tribu de nanas» (la mère de son beau-père, Nana Lola, du Mexique, de son père d’origine mexicaine et espagnole, née dans le sud-ouest, et de sa mère d’Irlande), Valence avait un tout autre la vie. Elle était une photographe à succès, mariée et vivait à New York. Mais ensuite, en 2013, son frère est décédé et tout a changé; en 2014, elle a divorcé.

Des tamales taupes végétaliennes emballées à la main avec des champignons peuvent être achetées par la clientèle locale sur la boutique en ligne de Masa Memory. Avec l’aimable autorisation d’April Valencia

« Je savais que je devais y aller et me trouver. J’ai tout vendu, j’ai quitté New York et j’ai déménagé au Mexique au Yucatán, un petit village à l’extérieur de Tulum », a déclaré Valencia. Elle y vécut cinq mois. «Ce fut un changement pour moi. J’ai trouvé ma voix sans mon ex-mari, mes parents, mes ex-mentors à New York. Je me suis vraiment sentie libre pour la première fois. J’ai rencontré des femmes extraordinaires dans le village. J’ai cuisiné avec elles. . Ils sont devenus une partie de ma famille et de ma communauté vivant là-bas et aussi juste une partie de mon chemin de guérison. «

Pendant cinq ans, Valence a vécu de manière nomade, cuisinant sur des voiliers à travers l’Europe. Il était difficile de trouver masa, mais quand elle le pouvait, elle préparait ses recettes familiales sur ces aventures océaniques. Puis, il y a deux ans, elle a quitté l’Italie pour s’installer à Los Angeles.

Planter des racines

« LA m’a donné la plate-forme et cet espace pour se développer », a déclaré Valence. «La façon de vivre au Mexique a été le premier chapitre pour moi de ma période nomade de ma vie, LA est le nouveau chapitre de la liberté. Et la liberté, je me rends compte, pour moi – pour Masa Memory – c’est avoir la liberté de la maison, du rituel et cohérence parce que je n’ai pas eu cela pendant un si long voyage. «

Valencia teint ses masa de bleus doux, roses et jaunes, et les façonne en tételas de haricots noirs et de taupes. Avec l’aimable autorisation d’April Valencia

Masa lui-même est ancré dans le sens de la maison et de la santé de Valence. Enfant, elle a connu des problèmes de santé et des sensibilités aux produits laitiers et au gluten. Mais elle a réalisé très tôt que manger du maïs lui faisait du bien.

«J’ai réalisé que la voie à suivre pour guérir et être en contrôle de mon destin – de ce qu’on m’a dit que mes problèmes de santé étaient – passerait par la nourriture et la connexion à la terre», a-t-elle déclaré. «J’ai plusieurs plates-bandes et j’en fais une priorité de manger quelque chose tous les jours… pour faire partie du processus de cuisson des aliments, c’est le plus humain, mais aussi extraterrestre et sauvage de voir une graine devenir la nourriture que vous mangez.

Planter des graines

Au-delà de son lien personnel avec masa, l’entrepreneur éco-conscient s’est engagé à construire son entreprise avec le plus grand bien à l’esprit. Son site Web abrite une boutique et un journal de tortillas en ligne, ainsi qu’une page de ressources communautaires où elle partage les organisations partenaires de Masa Memory pour améliorer la planète et ses habitants.

La gestion des semences – conserver, entretenir et transmettre les semences pour qu’elles soient suffisamment résistantes pour produire des plantes à l’avenir – est l’une des plus grandes valeurs de l’entreprise.

La sauce taupe végétalienne est versée sur une enveloppe de maïs avec du masa de couleur blush et enveloppée dans un tamale. Avec l’aimable autorisation d’April Valencia

« La gestion des semences est si importante. Nous n’utiliserons pas toujours et pour toujours des OGM (organismes génétiquement modifiés) et des produits biologiques. Si nous n’avons pas de bonnes semences et de l’eau saine, il n’y a pas d’avenir pour nous tous », a expliqué Valencia. « Certaines personnes pensent que c’est un peu extrême, mais c’est toute notre réalité. »

Masa Memory travaille avec Native Seeds / SEARCH, une organisation à but non lucratif de sa ville natale de Tuscon, en Arizona, qui se consacre à la gestion des semences pour «protéger et préserver les semences des habitants du Grand Sud-Ouest». Valencia fait également don d’une partie de ses bénéfices à la Garde ancestrale, à l’Alliance pour la souveraineté alimentaire amérindienne, à Border Kindness, au Laboratoire alimentaire autochtone et au Réseau environnemental autochtone et à Sierra Seeds pour défendre les peuples autochtones, la terre et sa générosité.

L’avenir de Masa Memory

Valencia fabrique toutes les tortillas, taupes et tamales de Masa Memory avec seulement deux employés qui aident les jours de grande expédition. Elle a récemment déménagé de la cuisine de sa cabine à la cuisine commerciale d’un ami qu’elle loue afin d’augmenter la production et de compenser les pertes financières du restaurant pendant la pandémie.

Mardi, elle a sorti de nouveaux emballages qui sont 100% compostables ménagers; avant cela, Valencia utilisait ses propres sacs compostables et les coupait pour s’adapter à chaque tortilla.

Masa Memory n’utilise maintenant que des emballages compostables à 100% – et cela ne fait pas de mal que les clients puissent voir les belles tortillas à travers! Avec l’aimable autorisation d’April Valencia

Valence reste incertaine quant à l’expédition dans tout le pays en raison du défi de rester entièrement sans plastique, mais a d’autres entreprises, telles que des kits de fleurs bricolage masa et une ligne de vêtements durables, lancées dans les mois à venir.

« Je reviens toujours à notre mantra quand je me sens déchiré par la suite: » Cela devrait toujours être l’humain, la terre et l’océan d’abord « », a-t-elle déclaré.

Valencia a déclaré qu’en tant que fille, elle avait parfois du mal à s’identifier, venant d’un milieu mixte.

«Étais-je assez irlandais, assez mexicain ou assez de tout ce qui a fait de moi ce que j’étais?

Mais Masa Memory est l’incarnation de toutes ses expériences et souvenirs, son enfance passée entre l’Arizona et le Mexique, son séjour en Europe et les nanas qui ont favorisé sa compréhension de la cuisine, des plantes et des racines.

« Ma nana tirerait des fleurs pour tout. Dans les communautés indigènes et latino-américaines, beaucoup vivent tellement connectées à la terre et aux jardins », a déclaré Valencia, qui a étudié la botanique et espère toujours devenir botaniste un jour.

Elle espère ouvrir une ferme Masa Memory dans un proche avenir où elle pourra honorer la terre dans les aliments qu’elle crée – comme ses nanas l’ont fait, comme les femmes qu’elle a déjà regardées teindre et presser des tortillas lors d’un festival mexicain.

« Les fleurs parlent leur propre langue, donc les utiliser me semblait naturel », a déclaré Valencia. «Masa Memory est mon interprétation de ce que j’ai vu grandir au Mexique et dans les cuisines de ma famille.