Les Tony Awards publient une politique stricte de non-violence et déclarent que les contrevenants « seront supprimés »

Après ce qui s’est passé aux Oscars en mars, les producteurs des Tony Awards ne prennent aucun risque. Pour qu’il soit très clair pour tous ceux qui envisagent d’assister à la cérémonie, qui reconnaît l’excellence du théâtre de Broadway, Tony Award Productions a déclaré dans une lettre aux acheteurs potentiels de billets qui comprend un avertissement de ne pas se livrer à la violence d’aucune sorte. Par date limite, vous pouvez lire le message d’avertissement réel ci-dessous.

«Les Tony Awards ont une politique stricte de non-violence. En cas d’incident, l’auteur sera immédiatement expulsé de l’événement.

Il est évident que cela fait référence à l’incident des Oscars impliquant Will Smith et Chris Rock. Au cours de la cérémonie de cette nuit-là, Rock avait raconté une blague sur scène à propos de Jada Pinkett Smith en suggérant qu’elle jouerait dans un GI Jane suite, une référence à sa coiffure courte. Will Smith s’est approché de Rock et l’a giflé sur la tête avant de retourner à son siège et de crier des obscénités au comédien. Smith n’a pas été renvoyé après l’altercation et a remporté le prix du meilleur acteur principal pour Roi Richardprononçant un discours d’acceptation à travers les larmes.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’Académie avait été critiquée pour son manque d’action face au comportement de Smith. Alors que Rock a refusé de déposer des accusations criminelles, beaucoup ont estimé que Smith aurait dû, à tout le moins, être retiré de la cérémonie. L’Académie avait depuis lancé un examen de l’incident et annoncé qu’il était interdit à Smith d’assister aux Oscars ou à tout autre événement lié à l’Académie pendant les dix prochaines années. Smith a déclaré qu’il acceptait la décision de l’Académie.

Will Smith a présenté des excuses publiques à Chris Rock





abc

Avant sa suspension, Will Smith avait présenté des excuses publiques à Chris Rock. Alors que Smith dit qu’il réagissait émotionnellement parce que la blague concernait sa femme, le Roi Richard star admet qu’il n’aurait pas dû recourir à la violence. Il a également dit qu’il se sentait « le cœur brisé » que son comportement ait détourné l’attention de tous les autres nominés et gagnants ce soir-là, et a annoncé qu’il démissionnait de l’Académie. L’interdiction de 10 ans a juste fait en sorte qu’il ne puisse pas changer d’avis pendant une décennie.

« J’ai trahi la confiance de l’Académie », a déclaré Smith dans un communiqué. « J’ai privé les autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d’être célébrés pour leur travail extraordinaire. J’ai le cœur brisé. Je veux remettre l’accent sur ceux qui méritent l’attention pour leurs réalisations et permettre à l’Académie de revenir à l’incroyable travail il le fait pour soutenir la créativité et l’art dans le cinéma. »

Il a ajouté : « Donc, je démissionne de l’Académie des arts et des sciences du cinéma et j’accepterai toute autre conséquence que le conseil jugera appropriée. Le changement prend du temps et je m’engage à faire le travail pour m’assurer que je n’autoriserai plus jamais la violence pour prendre le pas sur la raison.

Les Tony Awards doivent être remis le dimanche 12 juin au Radio City Music Hall. Il sera diffusé en direct tout en étant également diffusé sur Paramount +.





La production de Bad Boys 4 aurait été interrompue après Will Smith Slap

Lire la suite





A propos de l’auteur