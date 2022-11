Les tongs de Belinda ont volé la vedette à la chanteuse dans les réseaux

célébrités

Belinda nous a déjà habitués à partager des images sexy sur les réseaux, mais cette fois un détail n’a pas été oublié par de nombreux followers de la chanteuse.

©GettyBélinda

ohBélinda Il a recommencé! Dans une publication de Instagram La chanteuse mexicaine nationalisée espagnole a partagé des images qui montrent sa silhouette sexy avec un ventre bien marqué ainsi que des jambes pour une crise cardiaque. le protagoniste de bienvenue à l’éden et ancien partenaire de chrétien nodal a l’attitude nécessaire pour séduire tout le monde suiveurs qui la suivent sur ce réseau social.

Wow, il n’y a pas quelques personnes qui se sont vues forcé pour réagir à l’incroyable publication du chanteur de dopamine que dans ce post, il a atteint plus d’un million de réactions ajoutées à 5000 commentaires qui sont pour la plupart des éloges pour Bélinda qui est propriétaire d’une beauté incontestable ainsi que d’un esprit séducteur qui partage ces images avec son public.

Belinda et ses tongs…

Cependant, il y avait aussi place à la critique lorsque nous avons parlé de cette publication de Bélinda puisque l’image montre en arrière-plan deux tongs blanches qui, selon nous tous, appartiennent au chanteur et ont été immortalisées dans un post qui ne les avait sûrement pas dans leurs calculs. D’autant que tous ceux qui commentent ne le font pas de bonne foi envers cette figure internationale.

Bien sûr, les tongs Bélinda elles répondent aux mêmes règles que n’importe quelle autre tong que nous pouvons apprécier et elles se salissent lorsqu’elles sont utilisées après avoir marché pieds nus. Puis ces éléments prirent prépondérance pour certains adeptes de Bélinda qu’ils l’ont critiquée, mettant en évidence la saleté sur ses tongs, quelque chose qui semble incroyable si l’on analyse le post et la silhouette séduisante de la star musicale.

Beaucoup sont venus défendre BélindaAprès tout, c’est un être humain comme les autres. Bien sûr, vos tongs peuvent se salir. Ils peuvent également apparaître dans un post Instagram. Et pourquoi pas, avoir sa minute de gloire grâce aux critiques habituelles. Ce qui est certain, c’est que Bélinda Il est voué à l’examen et tout ce qu’il fera sera évalué à la fois par ses partisans et ses détracteurs qui se joindront à donner leur avis à son sujet.

