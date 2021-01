Les tombes silencieuses se dirigent vers Kickstarter le mois prochain, préparez-vous à l’exploration de tombes anciennes

Un nouveau Kickstarter a été lancé pour un nouveau titre d’exploration de tombes Les tombes silencieuses. Ce jeu unique placera les joueurs dans des tombes générées aléatoirement remplies de symboles, de pièges, de puzzles et de trésors. Explorez de vastes cavernes souterraines, découvrez une histoire complexe et apprenez la sanction du pillage de ce qui ne vous appartient pas.

Dans Les tombes silencieuses les joueurs peuvent explorer des tombes aléatoires situées au Royaume-Uni. Le jeu vient de Primordial Game Studios de Dundee, en Écosse, et il explore l’histoire ancienne de la région. Une plongée en profondeur offre aux joueurs une perspective unique qui serait autrement manquée.

Tout simplement, Les tombes silencieuses est un jeu d’exploration de tombes construit de manière procédurale destiné à mettre en valeur la culture des îles britanniques. Il mélange des plates-formes, des puzzles et des éléments rogue-lite et saupoudre juste assez d’horreur psychologique pour le rendre unique. Dans l’ensemble, il s’agit d’un défi époustouflant de potentiel de pillage de tombes.

Le titre est magnifique et a été construit à l’aide du pipeline HDR d’Unity. L’environnement immersif massif est facile à perdre, mais difficile à oublier. Le jeu a été créé pour être informatif, divertissant et accessible à tout type de joueur.

Le jeu tire parti de la mécanique basée sur le son. À l’aide d’un décibel mètre, les joueurs peuvent voir chaque pas résonner dans la tombe et secouer la poussière longtemps oubliée dans l’air. Plus un joueur explore longtemps, plus il y a de poussière dans l’air et plus l’endroit semble claustrophobe.

L’exploration permettra aux joueurs d’accéder à des armes, des armures, des bijoux et plus encore qui remontent à des siècles. Ces objets peuvent être restaurés ou améliorés et s’ils sont vendus, ils peuvent facilement financer de nouvelles découvertes, des améliorations et plus encore. Les meilleures pièces peuvent être placées dans un musée virtuel pour une étude plus approfondie ultérieurement.

Chaque artefact étudié déverrouille de nouveaux emplacements que le joueur peut explorer. Alors qu’ils découvrent lentement l’histoire derrière les tombes. Il y a des tonnes à apprendre, par exemple pourquoi l’endroit est piégé et qui est enterré à l’intérieur des murs.

En raison de la randomisation inhérente, le jeu est une nouvelle expérience pour chaque joueur. Plus vous allez en profondeur, plus les choses deviennent dangereuses et plus une saga est épique. Il n’y a pas de raccourcis, pas de spoilers, car chaque aventure est complètement unique et le voyage est personnalisé en fonction du chemin et des décisions du joueur.

Ce titre est conçu pour convenir à un public de tous âges. Préparez-vous à explorer des terres profondes et oubliées dans ce titre unique et passionnant.

Les tombes silencieuses est actuellement sur Kickstarter à la recherche de financement pour un Vapeur Libération.