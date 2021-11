Les titres des épisodes de la saison 4 de Stranger Things dévoilés

de Netflix Choses étranges Le jour 2021 a apporté un certain nombre de friandises pour les fans de la série qui attendent avec impatience la quatrième saison de la série à succès surnaturelle, dont nous savons maintenant qu’elle arrivera au cours de l’été 2022. Un nouveau teaser a également révélé les titres. des neuf épisodes de la nouvelle saison. Bien que certains des titres soient très ouverts à l’interprétation et n’en révèlent pas trop, il y en a quelques-uns qui sont pour le moins intrigants.

Les neuf titres d’épisode révélés dans un nouveau teaser sont « The Hellfire Club », « Vecna’s Curse », « The Monster and the Superhero », « Dear Billy », « The Nina Project », « The Dive », « The Massacre at Hawkins Lab », « Papa » et « Piggyback ». Évidemment, parmi ces titres d’épisodes, nous avons « Dear Billy » qui fait référence à Billy Hargrove, qui s’est évidemment sacrifié en affrontant Mindflayer dans la saison 3 mais a déjà dit qu’il ne pouvait pas dire s’il serait de retour dans la quatrième saison. Ce titre signifie-t-il qu’il apparaîtra sous forme de flashback ou de rêve, ou peut-être existe-t-il un autre plan pour Billy dans la nouvelle saison. Un autre à souligner est l’avant-dernier épisode de « Papa », qui était le nom d’Eleven pour Jim Hopper, et avec l’acteur de Hopper David Harbour ayant discuté du rôle émotionnel que cette saison apporte à l’ancien chef de police de Hawkins, cela pourrait-il créer un autre finale dévastatrice?

David Harbour a précédemment parlé en détail de l’évolution de Hopper et de la façon dont la nouvelle saison l’emmène dans de nouveaux endroits. « Alors que nous avançons dans la saison 4, l’une des choses dont j’ai déjà parlé est que les frères Duffer et moi avons parlé de cette idée de Gandalf tout au long de l’histoire, où vous avez un personnage qui est Gandalf le gris, et combat un monstre, le Balrog, descend en enfer et réapparaît sous le nom de Gandalf le Blanc », a-t-il expliqué lors du New York Comic Con. « Donc, dans un sens, je veux dire, même cette coupe de cheveux embryonnaire que j’ai est … il y a une renaissance en lui cette saison et une acceptation de cette toxicité qu’il transporte, ce traumatisme vraiment, d’où il vient Et lui qui lutte avec ça et vous verrez beaucoup plus précisément quels étaient ces traumatismes, que j’ai toujours voulu mettre dans chacune de ces boîtes en carton dans le grenier, vous savez, à propos de papa, Vietnam … vous en verrez beaucoup plus. »

« Nous en parlons beaucoup plus tard, ce que j’aime vraiment, et nous y revenons également, car il avait été ce père », a-t-il poursuivi. « Son plus grand combat était comme, vous savez, avec les Doritos et comme avec les cris sur ses enfants… Parce qu’il doit aller en Russie, vous avez déjà vu – si vous avez regardé la bande-annonce – avec un lance-flammes. Je veux dire, il devient ce guerrier que nous avons toujours su qu’il était. Et il a toujours les projecteurs. Donc de toute façon, il a tous ces rebondissements, et il y a aussi un formidable arc de rédemption qui se joue à chaque saison, mais à grande échelle, vous commencerez à voir que nous courons vraiment vers la fin de cette rédemption, qui est, pour moi, très belle. »

Bien que les nouvelles révélations faites aujourd’hui soient excellentes pour les fans de la série, cela signifie seulement que l’été prochain semble si loin, mais une chose est sûre, c’est que l’attente de trois ans va certainement en valoir la peine. Attendez-vous à voir plus de bandes-annonces l’année prochaine à l’approche de la sortie de l’été 2022 de Choses étranges saison 4 sur Netflix.

