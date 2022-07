Les titres de redémarrage X-Men & Blade MCU révélés?

Avoir les titres officiels des deux prochains Lame et X Men les redémarrages ont maintenant été révélés ? Grâce à un rapport de Deadline concernant l’ardoise du San Diego Comic-Con 2022, il semble que Marvels ‘ Lame sera intitulé La lametandis que le MCU prend en charge le X Men passera Les mutants.

Ce n’est pas la première fois que Les mutants a été présenté comme le titre officiel lorsque des professeurs comme le professeur Xavier, Wolverine, Cyclops et Jean Gray entrent dans la mêlée du MCU. Ce titre a fait l’objet de rumeurs l’année dernière, et bien que l’idée d’un X Men le film ne s’appelle pas X Men semble un peu étrange, cela montre comment le MCU a lentement introduit l’existence de mutants. Plus récemment dans, ALERTE SPOILla série Disney+ Mme Marvel.

Pour ce qui est de Lamele titre La lame est quelque peu choquant, car le personnage est généralement appelé simplement Blade et n’a jamais vraiment eu un tel prestige qu’il exige un «le» avant son nom. Il a déjà été dit que le Marvel Lame le redémarrage serait intitulé Lame, le tueur de vampires mais, selon le rapport, le studio ira avec La lame Au lieu.

Appel au redémarrage La lame le différencierait bien sûr de la franchise précédente mettant en vedette Wesley Snipes et pourrait même faire allusion à la direction du film. Peut-être que The Blade est plus un manteau tenu par le tueur de vampires plutôt que simplement son nom. Un manteau qu’il peut transmettre à quelqu’un d’autre. Cela s’alignerait sur d’autres rumeurs entourant le MCU Lame redémarrage, ce qui suggère que l’histoire présentera la fille de Blade, Fallon Grey. Une rumeur encore renforcée par le récent casting de Les belles années star Milan Ray aux côtés de Mahershala Ali en tant que héros titulaire de Marvel.





Blade et les X-Men seront bientôt introduits dans l’univers cinématographique Marvel

Quels que soient leurs titres respectifs, l’idée des deux Lame et le X Men (ainsi que les mutants plus larges) introduits dans l’univers cinématographique Marvel est extrêmement excitant. Bien qu’il y ait déjà eu des indices et des taquineries sur la présence de Blade et du mutant dans l’univers, les deux projets continuent de rester en grande partie un mystère.

Le plus grand pas vers l’existence de mutants jusqu’à présent vient de – ALERTE SPOILER ENCORE​​​​​​​ – Mme Marvel qui, a révélé que le super-héros titulaire est elle-même membre des Homo Superiors. Les méthodes du patron de Marvel, Kevin Feige, sont si secrètes que même le Mme Marvel les réalisateurs savent ce qu’il a prévu pour les mutants dans le MCU.

« [The ‘mutation’ reveal] était le secret le mieux gardé de tout le spectacle », a expliqué Adil El Arbi. « Nous ne le savions même pas jusqu’à ce que nous ayons soudainement un script. Donc, quand nous l’avons eu, nous avons demandé: ‘De quoi s’agit-il? Qu’est-ce qui va se passer?’ Et Kevin Feige disait : ‘Il suffit de filmer ça, de mettre la petite musique et c’est tout. Si vous faites partie de l’avenir de Mme Marvel, vous en saurez un peu plus.' »





« Kevin Feige a le plan directeur, a ajouté Bilall Fallah. « Il est le seul à savoir. »

Bien que nous ne voyions peut-être pas grand-chose d’autre de la part de La lame et Les mutants au Comic-Con de San Diego, on s’attend à ce que nous recevions la première bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujoursainsi que des aperçus des émissions Disney + et d’autres annonces majeures.