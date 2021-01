Les timbres-poste «  Sun Science  » présenteront des images de l’observatoire solaire de la NASA

Le service postal américain publiera « Sun Stamps », un ensemble de dix timbres-poste différents présentant des images de l’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA (SDO) de notre étoile la plus proche. (Crédit d’image: USPS / NASA via collectSPACE.com)

Une nouvelle série de timbres-poste américains fera bientôt la lumière sur une mission de la NASA explorant notre étoile la plus proche.

Le service postal des États-Unis (USPS) a annoncé vendredi 15 janvier « Sun Science », une série de dix timbres différents qui célébreront l’étude en cours du soleil à l’aide d’images numériques de l’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA. Les timbres Forever-denomination seront publiés plus tard cette année.

«J’ai été collectionneur de timbres toute ma vie et j’ai hâte de voir la science de la NASA mise en valeur de cette manière», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, dans un communiqué. « Je sens que le monde naturel qui nous entoure est aussi beau que l’art. »

Les tampons «Sun Science» représentent le soleil dans des couleurs vives en fonction des différentes longueurs d’onde qui révèlent ou mettent en évidence les spécificités de son activité. Les images affichent des événements courants sur le soleil, tels que des éruptions solaires, des taches solaires et des boucles coronales.

L’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a été la première mission de l’agence consacrée à son programme «Vivre avec une étoile», qui vise à accroître notre compréhension des causes de la variabilité solaire et de ses impacts sur la Terre. Lancé sur une orbite géosynchrone inclinée en février 2010, SDO a pu faire des observations continues du soleil tout en transmettant ses données à une station au sol dédiée au Nouveau-Mexique.

Le vaisseau spatial de 15 pieds de haut sur 6,5 pieds de large (4,5 mètres sur 2 mètres) est équipé d’équipements et d’instruments pour capturer des images du soleil dans plusieurs longueurs d’onde de lumière visible, ultraviolette et ultraviolette extrême. SDO a rassemblé des centaines de millions d’images au cours de son mandat de plus de dix ans, aidant les scientifiques à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre étoile et sur la manière dont ses champs magnétiques en constante évolution produisent l’activité solaire que nous voyons.

L’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA, avec ses panneaux solaires déployés, est test é avant son lancement en orbite en février 2010. (Crédit d’image: NASA / Jack Pfaller)

L’étude du soleil et de son influence sur les planètes et l’espace qui l’entoure – un domaine de recherche connu sous le nom d’héliophysique – a des implications pour la compréhension de notre système solaire et des milliers de systèmes stellaires qui ont été découverts au-delà du nôtre.

En tant qu’étoile la plus proche de la Terre, le soleil est la seule étoile proche que les scientifiques ont pu étudier en détail, ce qui en fait une source vitale de données. L’activité solaire peut rapprocher la météo spatiale de notre planète, ce qui peut interférer avec la technologie et les communications radio dans l’espace.

« C’est inspirant de pouvoir partager l’importance et l’excitation de l’étude du soleil avec les gens de tout le pays », a déclaré Zurbuchen à propos des nouveaux timbres.

Les timbres «Sun Science» ont été conçus par le directeur artistique de l’USPS, Antonio Alcalá. Chacun des dix timbres présente une seule image du soleil couché sur un fond noir. Le format correspond à trois versions précédentes de l’USPS – «Views of Our Planets» (2016), «New Horizons and Pluto» (2016) et «1969: First Moon Landing» (2019) – également conçues par Alcalá.

