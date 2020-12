Les tiktoks Charli D’Amelio les plus vus de 2020

Contrairement à ce que pratiquement tout le monde percevait, 2020 a été une excellente année pour TIC Tac – qui a vu son essor s’accentuer également grâce aux utilisateurs qui, en ces mois de pandémie, ont tenté d’échapper le plus possible à une vie quotidienne faite de masques et d’infections. Pour fêter l’année qui s’apprête à se fermer avec la plateforme d’origine chinoise, il y a aussi son représentant le plus célèbre: le tiktoker Charli D’Amelio, qui en 2020 a atteint le cap incroyable de 100 millions d’abonnés sur le site. Les dizaines et dizaines de vidéos publiées régulièrement sur son profil l’ont aidée, même si certains clips lui ont donné un coup de pouce bien plus important que d’autres: ici le plus regardé l’année dernière.

5. La danse avec les parents

Les parents de Charli D’Amelio apparaissent désormais souvent dans son contenu (pas pour rien avec eux est sur le point d’apparaître dans une émission de télé-réalité centrée sur toute la famille), et dans ce tiktok ils sont impliqués dans l’une des danses de l’influenceur. La piste est comme d’habitude l’une des plus utilisées sur la plateforme, mais pour rendre la vidéo virale, il y a probablement eu les réactions opposées de la mère et du père de Charli, qui ont valu au clip 155 millions de vues.

4. La robe bleue

Dans cette vidéo, le tiktoker interprète une chorégraphie qui a beaucoup circulé sur TikTok il y a quelques mois: à la base il y a la chanson Get Busy de Sean Paul, tandis que pour rendre tout spécial il y a l’élégante robe de Charli. Le clip a recueilli plus de 162 millions de vues, également en raison du fait qu’il est sorti vers le début de l’année, c’est-à-dire en février.

3. Vous abattre

Une autre chorégraphie très populaire sur la plate-forme a été dansée sur un remix de ake You Down de Chris Brown. Les mouvements de Charli sont inspirés de la danse que beaucoup ont déjà mise en pratique, mais l’enthousiasme et les mouvements de la jeune femme ont porté le nombre de vues à plus de 170 millions en un peu plus de 6 mois.

2. La danse de la distanciation

L’un des clips les plus visionnés du profil de Charli D’Amelio est le contenu sponsorisé, bien que pour la charité. La danse à distance a été conçue pour sensibiliser les tiktokers à l’importance de la distanciation sociale, et le message s’est propagé avec l’invitation de Charli à transformer la danse en un véritable défi. L’opération a également renforcé la popularité du clip, qui a été visionné 194 millions de fois depuis mars.

1. Le Renegade

La vidéo la plus regardée de Charli D’Amelio sur TikTok en 2020, cependant, est la plus classique que l’on puisse attendre de la plate-forme et du jeune danseur. C’est l’interprétation de Charli de #Renegate, un défi rendu célèbre par elle et qui a généré des dizaines de millions de vidéos en réponse. Evidemment, la participation de deux autres tiktokers au clip et à la chanson à succès, ou K Camp Lottery, ne fait pas de mal: le résultat est de 227 millions de vues.