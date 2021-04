Les TikTokers adorent utiliser des poivrons comme substituts faibles en glucides

En ce qui concerne les substituts à faible teneur en glucides d’aliments comme les tortillas au pain et à la farine, il y a un légume qui surpasse tous les autres, en particulier sur TikTok: le poivron.

Il suffit de demander à Yunma Jawad, fondatrice de FeelGoodFoodie, qui crée des recettes adaptées aux préférences alimentaires de tous ses adeptes.

Dans les recettes qu’elle crée pour les modes de vie à faible teneur en glucides, Jawad se tourne souvent vers les poivrons au lieu de tout, du pain à la pâte à pizza.

«Les poivrons farcis, quelle que soit leur garniture, sont un repas de semaine si rapide et facile», a déclaré Jawad, qui a partagé sa recette de poivrons farcis au taco avec 45secondes.fr Food. «J’adore le fait que cette recette soit faible en glucides, et en farcissant les poivrons, vous ajoutez plus de légumes à votre repas. Il ne s’agit pas de retirer quelque chose mais d’ajouter quelque chose d’autre.

Jawad dit que sa partie préférée de la recette est que les poivrons ont toute la saveur de taco sans les glucides supplémentaires.

Mais les recettes de poivre de Jawad ne sont pas toujours créées avec des poivrons cuits. Une vidéo sur son compte TikTok montre également comment faire des poivrons crus farcis à la salade de thon.

TikToker populaire Janelle Rohner est une fervente adepte du mode de vie céto, partageant des vidéos et des recettes sur tout, des « chaffles » aux cornichons frits à faible teneur en glucides sur l’application.

« Vivre un style de vie faible en glucides ne consiste pas à supprimer les glucides – il s’agit d’adopter des légumes et d’en incorporer davantage dans votre alimentation pour remplacer les glucides », a déclaré Rohner AUJOURD’HUI. « Ce n’est pas une question de restriction, il s’agit d’être créatif et de s’amuser avec la nourriture. »

Les poivrons sont l’un des moyens préférés de Rohner pour «embrasser les légumes» et couper les glucides, comme en témoignent ses innombrables vidéos de signature croquant dans le légume cru.

«Je fais des sandwichs aux poivrons, des bateaux aux poivrons, des poivrons farcis rôtis, des nachos aux poivrons et des trempettes aux pépites de poivrons», a déclaré Rohner. « Ils sont croquants et copieux et je les utilise comme substitut du pain ou je les réchauffe comme des » enchiladas « aux poivrons farcis. »

«En fonction de ce dont j’ai envie, je joue juste et je pense:« Comment puis-je fabriquer ce produit à faible teneur en glucides et en calories? », A-t-elle poursuivi.

Pour notre mardi de tacos cette semaine, j’ai essayé la recette étonnamment simple de poivrons farcis aux tacos de Jawad.

La version de Jawad des poivrons farcis au taco est peut-être mon nouvel aliment de base pour la soirée taco. Terri Peters

Après avoir précuit les moitiés de poivrons verts et bruni et assaisonné le bœuf haché, il n’y avait rien d’autre à faire que de farcir la viande de taco dans les poivrons et de les garnir de fromage.

Quelques minutes plus tard, il était temps de manger. Les poivrons étaient délicieux et pas quelque chose que j’aurais jamais pensé essayer. J’essaie de manger à faible teneur en glucides quand je peux, mais mes enfants, bien sûr, adorent les coquilles de tacos et les tortillas. Cette recette serait un jeu d’enfant à préparer dans les deux sens, en me farcissant un ou deux poivrons et en servant à tous les autres des tacos standard.

Ce repas était le paradis des tacos à faible teneur en glucides. Terri Peters

Heureusement, Jawad a conçu sa recette en pensant à des parents comme moi.

«Beaucoup de nos lecteurs sont des mamans occupées qui se précipitent pour dîner sur la table, mais qui veulent aussi être conscientes de choisir des ingrédients plus légers et plus sains chaque fois que possible», a-t-elle expliqué.

Pourtant, Jawad dit de ne pas avoir peur de servir à vos enfants la version poivrée: «Les poivrons sont amusants à servir les enfants», dit-elle. « Cela peut rendre les repas plus excitants et interactifs. »

Rohner dit que ses enfants ont également rejoint l’équipe Bell Pepper.

«Le poivron est un légume extrêmement polyvalent et un aliment de base absolu pour moi», a-t-elle déclaré. « Même mes filles les adorent et elles mangent aussi des poivrons comme des pommes. »

Voici quelques-unes de nos recettes préférées de poivrons farcis:

