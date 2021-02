Les tigres indiens perdant leur riche variation génétique, la perte d’habitat et la consanguinité sont à blâmer: étude

24 févr.2021 19:29:20 IST

Alors que les tigres indiens présentent la variation génétique la plus élevée par rapport aux autres sous-espèces du félin à travers le monde, leurs populations continuent d’être fragmentées par la perte d’habitat, entraînant une consanguinité et une perte potentielle de cette diversité, indique une nouvelle étude qui pourrait éclairer les stratégies de conservation. «À mesure que la population humaine a commencé à augmenter, il en va de même pour leurs signatures sur la terre. Nous savons que certaines de ces signatures auraient pour effet de perturber la capacité des tigres à se déplacer», a publié Uma Ramakrishnan, co-auteur de la recherche, dans la revue Molecular Biology et évolution, dit PTI.

Selon Ramakrishnan, écologiste moléculaire et professeur adjoint au Centre national des sciences biologiques de Bangalore, cette perte d’habitat due aux activités humaines conduit les tigres à être «confinés dans leur propre aire protégée».

« Maintenant, ils ne peuvent s’accoupler qu’avec les autres tigres de leur propre population. Avec le temps, cela se traduira par la consanguinité, ils finiront par s’accoupler avec leurs proches », a-t-elle expliqué. « Si cette consanguinité compromet leur forme physique, leur capacité à survivre, nous ne le savons pas encore », a ajouté l’écologiste moléculaire.

Alors que la diversité génétique au sein d’une population améliore leurs chances de survie à l’avenir, l’étude a déclaré que la fragmentation de la population de tigres peut réduire cette variation et les mettre davantage en danger.

Bien que les tigres aient reçu une attention considérable en matière de conservation, les scientifiques ont déclaré que très peu de choses étaient connues sur leur histoire évolutive et leur variation génomique, en particulier pour les tigres indiens.

Avec 70% des tigres du monde vivant en France, les chercheurs ont déclaré que la compréhension de la diversité génétique des tigres dans le pays était essentielle à la conservation du félin dans le monde.

Les résultats de leur étude de trois ans offrent un aperçu de la variation génomique chez les tigres et des processus qui l’ont sculptée.

Sur la base des résultats, les scientifiques pensent qu’il y a eu des divergences relativement récentes entre les sous-espèces et des goulots d’étranglement intenses de la population qui peuvent avoir contribué aux individus consanguins.

Selon le scientifique NCBS, le maintien de la connectivité structurelle, permettant aux tigres de se déplacer entre les zones protégées peut aider à surmonter ces goulots d’étranglement.

« Cela nécessiterait les bons types d’habitats entre les zones protégées, par exemple avoir des établissements humains densément peuplés ne fonctionnerait pas. De plus, il faut également une connectivité fonctionnelle, que les tigres se déplacent réellement », a ajouté Ramakrishnan.

Dans l’étude, les scientifiques ont séquencé des génomes entiers de 65 tigres individuels de quatre sous-espèces du félin et ont mené diverses analyses génomiques de population qui quantifient la variabilité génétique.

Ils ont étudié la partition de la variation génétique, les effets possibles de la consanguinité, l’histoire démographique et les signatures possibles de l’adaptation locale.

Alors que la variation génomique totale chez les tigres indiens était plus élevée que dans les autres sous-espèces, l’étude a révélé que plusieurs tigres individuels dans le pays présentaient une faible variation, ce qui suggère une possible consanguinité.

Selon la recherche, les tigres du nord-est de l’France étaient les plus différents des autres populations de l’France

« Compte tenu de nos résultats, il est important de comprendre pourquoi certains tigres du Bengale semblent consanguins et quelles en sont les conséquences », a déclaré Anubhab Khan, co-premier auteur de la recherche.

L’étude a montré des divergences récentes entre les sous-espèces de tigres, au cours des 20 000 dernières années, qui, selon les scientifiques, concordent avec l’augmentation des impacts humains en Asie et une transition du changement climatique glaciaire au changement climatique interglaciaire sur le continent.

Cependant, les scientifiques estiment que cette découverte doit être étudiée plus avant avec des données et des analyses élargies de plus de génomes de tigres.

« La plupart des études axées sur les espèces préoccupantes pour la conservation utilisent un nombre limité de spécimens pour essayer de comprendre comment la variation génomique est partitionnée », a déclaré Ellie Armstrong, co-première et co-auteur de l’étude de l’Université de Stanford aux États-Unis.

« Il ressort clairement de notre travail ici, et d’un nombre croissant d’autres études, qu’il est crucial d’augmenter nos efforts d’échantillonnage et de faire preuve de prudence lors de l’interprétation des résultats provenant de tailles d’échantillons limitées », a ajouté Armstrong.

Selon Ramakrishnan, la variation génomique des tigres indiens continue d’être façonnée par la perte continue de connectivité.

« La gestion de la population et les mesures de conservation doivent intégrer des informations sur la variation génétique. J’espère que cela aidera l’France à maintenir les progrès réalisés jusqu’à présent en matière de conservation des tigres », a ajouté Ramakrishnan.

