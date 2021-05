Les thérapies alternatives mettent fin au stress

En ces temps de pandémie causés par le nouveau coronavirus, nous vivons littéralement à l’envers. Mais nous avons un moyen de nous en sortir, d’échapper au stress et de mener une vie paisible.

Voir les astuces:

1. Méditation

Vous pouvez suivre un cours, vous retirer dans des endroits plus paisibles et confortables ou simplement: Vider votre esprit, abandonner tous les sentiments exagérés, ni aversion, ni attachement à chacun d’eux. Imaginez si chaque pensée était une boucle, relâchez-les une par une. Si des pensées viennent, imaginez-les comme des nuages ​​qui vont et viennent…. laissez-le venir, ne faites pas un effort pour ne pas penser… mais surtout, laissez-le aller, laissez aller tout ce qui vous éloigne du centre. Vous voulez connaître votre thermomètre? Observez votre respiration et à travers elle, et votre harmonisation, les pensées sont filtrées, la vitesse ralentit. Les cinq premières minutes par jour de ces mini-séances de détachement peuvent favoriser une relaxation plus efficace que des heures de sommeil. La pensée est plus agile, la concentration et la mémoire sont améliorées.

2. Guérison amplifiée

La guérison par les mains, l’alignement des chakras, l’illumination supérieure, est une merveilleuse technique de guérison, encore plus si vous l’appliquez. Apprenez cette technique et plus vous appliquez, plus vos journées deviendront bénies! Faire un don (amour, lumière, attention, générosité), reste le moyen le plus sublime de neutraliser les énergies néfastes et d’améliorer l’équilibre mental, l’immunité, la santé en général.

Conseil: ne vous laissez pas berner en pensant que lorsque vous êtes vraiment mauvais, vous avez besoin de recevoir quelque chose … pratiquez et apprenez la technique qui vous convient le mieux, l’imposition des mains, avec des techniques comme le Reiki, le Johrei, la guérison magnifiée et autres et vous verrez des résultats étonnants!

3. Jardinage

Le contact avec l’énergie curative de la terre, les fleurs et les plantes, est miraculeux! Ils transmutent notre énergie et activent notre perception spirituelle. Nous sommes en harmonie avec la Nature et la polarité positive, puisque les énergies néfastes du stress s’enfuient, ne laissant que le bien-être!

4. Aromathérapie

Des arômes naturels, des huiles, des essences, des teintures, des herbes médicinales, et encore mieux s’ils sont cultivés et préparés de manière biologique, peuvent apporter guérison, bien-être, soulagement des symptômes de fatigue, tpm, concentration pour le travail et bien plus encore.

5. Artisanat

C’est le meilleur moyen d’éveiller votre potentiel, vos essences, vos dons et talents, optez pour la couture, la peinture, la restauration et bien d’autres, surtout s’ils sont avec des matériaux réutilisés, recyclés ou écologiques, car en plus du bien-être, vous fournir une bonne énergie à la planète! L’artisanat est un travail essentiel dans la récupération de l’estime de soi, et rappelez-vous que l’amour de soi est l’énergie la plus guérissante de l’Univers! Si vous ressentez de l’amour pour vous-même, comprenez vos limites et surmontez vos difficultés, imaginez ce que vous pouvez faire pour tout le monde autour de vous!

6. Acupuncture

La médecine traditionnelle chinoise et le flux de ses cinq éléments, ainsi qu’en Feng Shui, qui harmonise la maison, cette technique harmonise vos points et méridiens, organes vitaux, afin d’équilibrer votre santé, améliorer le niveau de pensées, soulager les douleurs, apporter de la disposition et de la détente générale, facilitant la concentration.

7. Feng Shui

L’harmonisation peut également se produire dans l’environnement de travail, avec des couleurs comme le bleu, le blanc et le gris ou l’argent, sans excès. Mettez quelques touches ou des objets jaunes pour une meilleure communication au travail. Arômes doux: romarin ou citronnelle. Fleurs: un arrangement avec des branches de lavande et de romarin, favorisent la concentration et la mémoire à long et court terme, l’étude et la compréhension.