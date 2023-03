Les théories les plus inquiétantes sur « MH370 : L’avion qui a disparu »

À l’occasion du neuvième anniversaire de la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, Netflix a créé les docu-séries britanniques « MH370 : L’avion qui a disparu » (« MH370: L’avion qui a disparu » dans sa langue d’origine), qui explore l’un des mystères non résolus les plus intrigants de ces dernières années.

Le 8 mars 2014, l’avion MH370, commandé par Zaharie Ahmad Shah, transportant 239 personnes à son bord et faisant route de Kualaa Lumpur (Malaisie) vers Pékin (Chine), pour un vol qui ne durera que cinq heures, disparaît des radars.

La dernière communication enregistrée avec le sol de l’avion Boeing 777-200ER remonte à 1 h 20 (heure du Vietnam). Depuis lors, des hypothèses et des théories ont émergé qui vont du plus ou moins plausible. On parle d’un incendie de cabine, d’un attentat terroriste, d’un trou noir et même d’un enlèvement..

Une des interviewées dans la série documentaire « MH370 : l’avion qui a disparu » (Photo : Netflix)

THÉORIES SUR LA DISPARITION DU VOL MH370 DE MALAYSIA AIRLINES

enlèvement extraterrestre

Les options de météorite ou d’enlèvement extraterrestre entrent dans la catégorie des théories les plus farfelues sur la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines. Bien que peu probable, certains pensent que l’avion a été détourné par des extraterrestres qui ont utilisé les passagers pour mener des études sur la race humaine.

trou noir

Le présentateur de CNN, Don Lemon, a interrogé un expert sur la possibilité que l’avion ait pu être aspiré dans un trou noir.

« Un petit trou noir aspirerait tout notre univers, donc nous savons que ce n’est pas ça. Le Triangle des Bermudes est souvent la météo. Et ‘Lost’ est une émission de télévision. Donc je pense : j’aime toujours les choses où il y a une histoire de données, faire des chiffres. Donc pour moi ce n’est pas là», a déclaré Mary Schiavo, ancienne inspectrice générale du département américain des transports, à l’époque.

suicide du capitaine

L’une des théories les plus populaires est que Zaharie Ahmad Shah, le capitaine de l’avion, se serait suicidé. Selon les investigations, le pilote aurait effectué quelques manoeuvres pour que la trace de l’avion soit perdue. De plus, l’avion aurait été dépressurisé et mis en pilotage automatique jusqu’à ce que le carburant soit épuisé et tombe.

Cette théorie s’est renforcée lorsqu’ils ont découvert un simulateur de vol avec le même chemin que le MH370 aurait chez le commandant de bord, et lorsque le 23 mars 2015, un pilote de Germanwings a fait exactement la même chose au-dessus des Alpes françaises.

Cependant, la journaliste française Florence de Changy a enquêté sur les informations entourant le mystère et a écrit le livre « The Disappearing Act », où elle a expliqué que l’avion a un appareil qui lui permet de tracer son itinéraire, donc si les pilotes avaient voulu simplement disparaître l’avion, ils l’auraient éteint.