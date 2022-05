Les théories les plus effrayantes de Gorr et Thor

in

Thor: Love and Thunder présente les débuts de Marvel Cinematic Universe d’un méchant prometteur et il existe déjà des théories sur Gorr The God Butcher.

Il reste peu de choses pour la prochaine entrée dans le Univers cinématographique Marvel, Thor : Amour et tonnerre, qui promet des tonnes d’action et dans lequel on verra le dieu du tonnerre reprendre sa place de super-héros tout en étant accompagné de son ex-petite amie Jane Foster dans le rôle de Mighty Thor avec Valkyrie et Korg. Tous, ainsi que les Gardiens de la Galaxie, rencontreront une nouvelle menace : Casquette Le Dieu Boucher.

Dans les romans graphiques, le méchant vivait sur une planète aux conditions difficiles telles que les sécheresses et les tremblements de terre. Malgré tout, ses habitants faisaient confiance aux dieux. C’était jusqu’à la mort de la famille de Gorr et il a juré que toutes les divinités paieraient pour cela. Comment ce personnage pourrait-il atteindre cet objectif? Grâce à l’épée Necrosword qui lui confère des pouvoirs incroyables dignes d’affronter Mjolnir et Stormbreaker, les armes de nos héros.

Un méchant terrifiant !

La bande-annonce du film montre Valkyrie combattant Gorr et beaucoup peuvent supposer que ce sont les derniers instants de la reine de New Asgard. Bien sûr, le méchant en charge de balle chrétienne Cela prendra sûrement une vie pendant les événements du film et cette confrontation risque de mal se terminer pour le guerrier asgardien. Les entrées de Taika Waititi ils ont un ton plein d’humour mais aussi avec la possibilité de contempler décès inattendus.

Qu’adviendra-t-il de Jane Foster ? Dans son rôle de Mighty Thor, il pourrait également affronter Casquette Le Dieu Boucher et prenez le pire côté du bord de cette épée sombre et puissante que nous voyons dans la bande-annonce du film détruisant une planète entière. Thor a déjà perdu son père, son meilleur ami et pense que Loki est mort. L’Asgardien pourrait-il faire face à la perte de son ex-petite amie ?

Enfin, il est possible que ce soit le dieu du tonnerre lui-même qui tombe au combat en combattant contre Casquette Le Dieu Boucher. Le méchant reconnaît que le fils d’Odin a quelque chose à défendre et cela le différencie du reste des dieux, mais… est-ce une raison pour épargner la vie du personnage de Chris Hemsworth? De nombreuses théories soulignent que les Avengers sont sur la voie d’une nouvelle formation et peut-être que Jane Foster en tant que Mighty Thor sera chargée de remplacer le Thor original après sa mort.

