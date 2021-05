Les théoriciens du complot paniquent à cause du divorce de Bill et Melinda Gates

Parce que je sais que vous êtes curieux, et non, je ne capture rien de tout cela, le point de vue de QAnon sur la séparation de Bill et Melinda Gates est soit qu’elle a déjà été remplacée par un clone masculin, c’est une stratégie pour protéger son argent après il est arrêté ou elle le quitte pour Fauci.

– Mike Rothschild (@rothschildmd) 3 mai 2021