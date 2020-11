Les tests moléculaires sont un outil crucial pour le diagnostic, des informations pour réduire le fardeau de la résistance aux antimicrobiens

L’utilité des tests moléculaires a été libérée dans la pandémie actuelle de COVID-19, la RT-PCR devenant un nom familier.

Entre le 18 et le 24 novembre de chaque année, la Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens (WAAW) est observée pour sensibiliser au problème de santé critique de la résistance aux antibiotiques et encourage les gens du monde entier à manipuler les antibiotiques avec précaution. Il recommande également les meilleures pratiques parmi le public, les agents de santé et les décideurs pour éviter l’apparition et la propagation d’infections résistantes aux médicaments. La résistance aux antimicrobiens (RAM) fait partie des dix menaces de santé publique mondiale les plus pertinentes auxquelles l’humanité est confrontée, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les antimicrobiens comprennent les médicaments antibiotiques, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires qui combattent respectivement les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. La résistance aux antimicrobiens survient lorsque ces insectes résistent aux effets des médicaments et développent la capacité de vaincre les médicaments conçus pour les tuer. Cela rend les infections courantes plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation de maladies, de maladies graves et de décès. Certains des principaux moteurs de la résistance aux antimicrobiens comprennent:

la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques,

prescription inappropriée après un diagnostic erroné de l’infection,

manque d’assainissement et d’hygiène chez les humains et les animaux,

une mauvaise prévention des infections et des maladies, et

utilisation intensive des antibiotiques en agriculture.

Des tests moléculaires comme la RT-PCR, la PCR multiplexe et le test basé sur le génome entier peuvent fournir un diagnostic précis et rapide. Ces tests identifient non seulement le microbe à l’origine de l’infection, mais peuvent également offrir un aperçu du bogue s’il est résistant aux antimicrobiens. Ces connaissances aident le clinicien à prendre une décision de traitement éclairée et à prévenir la résistance aux médicaments. L’utilité du test moléculaire comme la RT-PCR a été publiée dans l’actuel COVID-19 pandémie. Ce test est devenu un nom familier pour COVID-19 mais l’utilité de tests moléculaires comme ceux-ci n’a toujours pas été reconnue pour d’autres infections qui justifient un diagnostic rapide. Ces infections comprennent la septicémie, la méningite, l’encéphalite où un diagnostic précis et le choix des antibiotiques sont primordiaux pour sauver des vies. Outre la détection de l’organisme, la RT-PCR est également utilisée pour quantifier la quantité d’organisme présente dans l’échantillon clinique. Dans l’infection par l’hépatite C, la connaissance de la charge virale dans l’échantillon clinique est cruciale pour le suivi du traitement.

Les infections résistantes aux médicaments se propagent rapidement lors des voyages internationaux et des migrations, bien que leur impact se fasse lentement sentir, donc contrairement au COVID-19 , La résistance aux antimicrobiens est une pandémie silencieuse ayant des implications à long terme pour la santé mondiale. Dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les techniques basées sur le génome peuvent jouer un rôle central. Ces tests ont la promesse de surmonter les lacunes des techniques conventionnelles comme la culture, qui est longue et laborieuse.

«Nous avons récemment eu un cas où une femme de 52 ans souffrait de pancytopénie auto-immune, ce qui signifiait qu’elle avait une immunité inférieure à la normale, ce qui la rendait sujette à une infection. En observant un abcès sur la jambe droite, elle a immédiatement commencé à prendre des antibiotiques et nous avons envoyé l’échantillon pour hémoculture, qui s’est avéré négatif. Cependant, je voulais être doublement sûr, et j’ai donc envoyé l’échantillon de pus pour le test PCR multiplex à (notre laboratoire) à Bangalore », a déclaré le Dr Sachin Jadhav, un oncologue renommé de Bengaluru.

« Les résultats ont montré la présence de Salmonella et a donc confirmé le diagnostic d’une infection typhoïde rare. Sur la base du diagnostic, la prescription d’antibiotique a été modifiée et elle s’est rétablie en 2 semaines. Sans la clarté offerte par la PCR multiplex, la prescription précise d’antibiotiques n’aurait pas été possible et cela aurait conduit à une augmentation des chances de résistance aux antibiotiques », a ajouté Jadhav.

Des techniques telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS) utilisent la connaissance du génome du microbe. Comme dans le cas de la tuberculose, où le plus grand défi est la résistance multi-médicaments.

«L’année dernière, nous avons lancé notre test SPIT-SEQ exclusif – un test de séquençage direct du génome entier basé sur les expectorations pour diagnostiquer et profiler la résistance aux médicaments dans la tuberculose pulmonaire en une seule fois», a déclaré le Dr Ramprasad VL, PDG de MedGenome Labs. « Avec de multiples applications du NGS dans les maladies infectieuses, nous sommes prêts à avoir un impact sur l’utilisation des antimicrobiens et la gestion des maladies infectieuses. »

L’auteur est le scientifique principal (maladies infectieuses) de MedGenome Labs Ltd, Bangalore.

