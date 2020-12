Les tests de mégarocket de la NASA SLS bloqués par des problèmes de température

Le temps presse pour que la NASA envoie le mégarocket du système de lancement spatial (SLS) en altitude pour une mission aller-retour sans équipage sur la lune d’ici novembre 2021.

Des responsables de l’agence ont déclaré aux journalistes jeudi 11 décembre que le septième des huit exercices de répétition en tenue mouillée sur le mégarocket lié à la lune au centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi s’est bloqué en raison de problèmes de température associés à l’équipement au sol pour alimenter le réservoir.

Le huitième test, un feu chaud, est reporté à la dernière semaine de décembre car deux semaines sont nécessaires pour examiner correctement les données de la répétition générale humide pour se préparer au feu chaud. Mais alors que le calendrier est serré pour livrer la fusée au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à temps pour ouvrir la fenêtre de lancement prévue en novembre 2021 pour la mission, appelée Artemis 1, a déclaré la NASA.

« Nous arrivons à un point où nous avons très peu de marge dans le calendrier par rapport à notre engagement à notre date de livraison », a déclaré John Honeycutt, responsable du programme SLS au Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama, en décembre. 11 téléconférence.

« Avec les problèmes que nous avons rencontrés associés [local] tempêtes et COVID, et la marge que nous avions intégrée au calendrier de la course verte, [the schedule] est de plus en plus mince « , a-t-il ajouté. » Cela dit, je suis convaincu que nous allons, espérons-le, surmonter les défis opérationnels que nous avons avec le système à oxygène liquide et que l’équipe sera en mesure de pour exécuter rapidement la répétition générale mouillée et entrer dans le feu brûlant. «

Il a ajouté que son équipe était « toujours concentrée sur le laser » pour terminer l’étape principale, mais que la sécurité ne sera pas sacrifiée pour préparer le SLS. Une nouvelle répétition générale mouillée aura probablement lieu la semaine prochaine, et si la fusée passe, elle provoquera probablement un feu brûlant au cours de la dernière semaine de décembre. Si le feu chaud se termine bien, la fusée SLS pour Artemis 1 sera expédiée à Kennedy en février, ce qui laisse juste assez de temps pour prendre en charge une date de lancement en novembre.

« Il n’y a rien de mal avec la fusée », a souligné Honeycutt. « Il s’agit d’un écart opérationnel associé à la façon dont nous chargeons l’oxygène liquide. »

Le vaisseau spatial Orion pour la mission Artemis 1 de la NASA est photographié dans la baie Neil Armstrong Operations and Checkout Building le 28 octobre 2020. Ci-dessous se trouvent l’adaptateur de module d’équipage et le module de service européen avec des carénages de largage d’adaptateur de vaisseau spatial installés. (Crédit d’image: NASA / Ben Smegelsky)

Le moment choisi pour livrer la fusée est crucial pour plusieurs raisons. La NASA souhaite toujours envoyer des astronautes à la surface de la lune d’ici la fin de 2024, et pour ce faire, il faut que le SLS et sa capsule d’équipage associée, Orion, soient certifiés pour les vols spatiaux humains avant cette date.

Les futures missions d’Artemis n’auront pas besoin d’une répétition générale humide ou d’un test au feu chaud car le SLS sera déjà certifié pour le vol, a noté Honeycutt. La NASA ne prévoit également aucun retard significatif en raison de la pandémie qui perturbe la chaîne d’approvisionnement de SLS, bien que l’agence surveille les fournisseurs individuels de Boeing, qui construit les deux étapes principales de SLS. (Certains de ces fournisseurs sont de très petites entreprises). Les étapes SLS suivantes seront expédiées directement à Kennedy pour le vol.

Plus tôt cette semaine, la NASA a nommé l’ensemble des astronautes qui seront considérés pour de futures missions dans le cadre du programme Artemis. Les 18 astronautes comprennent la personne qui sera la première femme à atterrir sur la lune. La date limite de 2024 pour mettre ces personnes à la surface, cependant, dépendra du succès d’Artemis 1 ainsi que du soutien financier continu du budget de la NASA.

Sur le plan technique, la NASA a également besoin de savoir quand la fusée SLS sera prête à voler pour passer à l’étape suivante de la construction du mégarocket Artemis 1, qui consiste à ajouter les segments de propulseur de fusée solide. Les segments sont prêts chez Kennedy, mais ils ont une durée de vie de 12 mois. Donc, la NASA doit avoir un mot que le SLS est prêt avant d’envisager d’approuver l’empilement des SRB.

Le problème de la température est survenu lorsque la NASA a transféré de l’oxygène liquide surrefroidi, pour alimenter la fusée, d’une installation de stockage à l’étage central du SLS. Cette procédure a déjà été modélisée et vérifiée, Julie Bassler, responsable des scènes SLS chez Marshall, a déclaré aux journalistes lors de la même téléconférence. Mais c’était la première fois que le transfert avait lieu.

« Nous étions en fait à quelques degrés différents de ce que nous voulions voir entrer », a-t-elle poursuivi, mais a déclaré que la température devait être précise pendant les phases initiales de remplissage du réservoir. L’exigence est de moins 290,57 degrés Fahrenheit (moins 179,21 degrés Celsius). Mais l’oxygène liquide était légèrement plus froid, à moins 296,67 degrés Fahrenheit (moins 182,59 degrés Celsius).

« Nous avons rempli [the tank] juste assez pour passer la phase où nous savions que nous n’allions pas être en mesure d’obtenir la température à un niveau qui allait être acceptable pour répondre à l’exigence, et c’est là qu’ils nous ont attrapés… lors des essais », a poursuivi Bassler.

Chaque fois que le SLS pour Artemis 1 est prêt pour le feu brûlant, Maury Vander, chef des opérations de test chez Stennis, a déclaré aux journalistes qu’il attendait avec impatience l’événement – mais il sera nerveux.

« Je suppose que je vais voir si je peux retenir ma respiration pendant 480 secondes, parce que ça devrait être quelque chose à voir », a-t-il plaisanté, faisant référence à la durée du test. « Cela devrait être un sacré tour », at-il ajouté.

