Les tests de jeu commençant plus tard ce mois-ci, le développeur Fatshark propose de participer à la bêta de Warhammer 40,000: Darktide

La bêta de Warhammer 40,000: Darktide, dont les tests commenceront plus tard ce mois-ci, est proposée par le créateur du jeu, Fatshark.

Sur le site officiel, vous pouvez vous inscrire au test bêta de Darktide. Selon les créateurs, les tests se poursuivront jusqu’au lancement de la version bêta et commenceront « dès la mi-août ». Bien que Xbox les utilisateurs pourront bientôt participer à la bêta, les premiers tests se feront principalement sur PC.

Les premières itérations de la version bêta se concentreront sur divers tests technologiques et seront envoyées en quantité limitée en fonction de facteurs tels que la plate-forme, les exigences ou la région.

Néanmoins, il vous suffit de vous inscrire une seule fois pour participer à tous les tests bêta. Les développeurs déclarent qu’il est peu probable que cela change « proche du lancement » et que les progrès réalisés lors des premiers tests ne se répercuteront pas sur le produit fini.

Les éditions Xbox Series X et S de Darktide seront en vente peu après sa sortie sur PC le 30 novembre. Le jeu était initialement prévu pour le 13 septembre; il avait déjà été reporté du printemps 2022 et 2021, respectivement.

La dernière lettre de retard des créateurs du jeu a déclaré: «Bien que nous ayons été touchés par les formidables commentaires que nous avons reçus à propos de ce jeu, nous avons également besoin de plus de temps pour améliorer la fiabilité et les performances d’un système clé et affiner les systèmes essentiels. Pour avoir votre expérience la plus précieuse, chacun de ces facteurs doit être respecté.