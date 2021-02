Les tensions croissantes en Irlande du Nord découlent du Brexit et non du protocole, selon Dublin, alors que le Royaume-Uni accuse le plan de contrôle des vaccins de l’UE

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré que le Brexit est la cause de l’augmentation des tensions en Irlande du Nord, et non le Protocole, car des rapports de «comportement menaçant» et de graffitis menaçant le personnel des frontières voient l’UE retirer les fonctionnaires.

«Ce qui cause toutes ces tensions, c’est le Brexit, pas [Northern Ireland] Protocole, le protocole est une tentative de réduire les tensions et de résoudre les problèmes liés au Brexit », Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré mercredi à la BBC Radio.

«Le protocole est essentiellement une solution négociée irlandaise, britannique et européenne, une solution convenue, qui fait partie de l’accord sur le Brexit, pour tenter de limiter l’impact perturbateur du Brexit sur l’Irlande et l’Irlande du Nord», il ajouta.

Les commentaires de Coveney interviennent au milieu des rapports faisant état de tensions croissantes en Irlande du Nord, y compris un certain nombre de menaces et « menaçant » actes visant à intimider les fonctionnaires effectuant des contrôles physiques des marchandises en provenance de Grande-Bretagne. Le personnel du port a été retiré de ses fonctions par mesure de précaution.

Mardi, le ministre britannique Michael Gove a blâmé la décision de courte durée et unilatérale de l’UE, vendredi dernier, d’imposer des restrictions à la circulation des marchandises sur l’île d’Irlande dans le but de contrôler les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni. Le plan a été rapidement abandonné suite à la condamnation de Londres, Belfast et Dublin.

«La paix, le progrès et les relations communautaires solides en Irlande du Nord ont été durement gagnés et ces derniers jours, nous avons constaté une augmentation des tensions communautaires et, comme cela a été rapporté la nuit dernière, le personnel portuaire de Belfast et Larne a été tenu à l’écart du travail en raison de préoccupations pour leur sécurité, » Gove a déclaré, exhortant l’UE à faire amende honorable.

Il a ajouté que la décision de la Commission européenne avait érodé la confiance entre toutes les parties et avait « A provoqué la colère. »

La force de police d’Irlande du Nord a déclaré qu’elle ne pensait pas que les paramilitaires loyalistes étaient impliqués dans des menaces contre le personnel portuaire, mais suivaient les actions d’un certain nombre d’individus et de petits groupes.

