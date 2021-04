Les tendances #JackBlack après une scène inspirante de l’école de rock deviennent virales

Des milliers de fans montrent leur amour pour l’acteur et musicien Jack Black après une scène mémorable de sa comédie de 2003 Ecole du rock devenu viral. Réalisé par Richard Linklater et écrit par Mike White, Ecole du rock Black a joué le rôle d’un guitariste rock en difficulté qui se déguise en professeur suppléant comme un moyen désespéré de gagner de l’argent. Sentant le potentiel musical de ses élèves, le rockeur forme un groupe d’élèves de cinquième pour participer à la bataille des groupes.

Sur Twitter, Netflix Deadendia le créateur Hamish Steele a posté une scène de Ecole du rock qui a réussi à rester avec lui près de deux décennies plus tard. Dans la légende, Steele écrit: « Cette scène est plus révolutionnaire que je pense qu’ils ne le savaient même pas et elle est vraiment restée avec moi quand j’étais enfant. Surtout la dernière ligne. »

Cette scène est plus révolutionnaire que je pense qu’ils ne le savaient même pas et ça m’est vraiment resté enfant. Surtout la dernière ligne. pic.twitter.com/KkhvGicjVZ – ✨hamish steele✨ (@hamishsteele) 18 avril 2021

Comme Dewey Finn, la scène dépeint Jack Black parler avec une jeune étudiante (Maryam Hassan) qui a peur de chanter sur scène à cause de son poids. Black prononce ensuite un discours inspirant qui fait référence à la grande Aretha Franklin et fait même allusion à son succès réel en tant que musicien célèbre comme la moitié de Tenacious D.

« Tamika, hé, tu as quelque chose que tout le monde veut. Tu as une fille talentueuse, » dit Black à la fille. « Vous avez une voix de chant incroyable, et je ne dis pas seulement ça. Vous avez entendu parler d’Aretha Franklin, n’est-ce pas? D’accord, c’est une grande dame, mais quand elle commence à chanter, elle souffle l’esprit des gens. Tout le monde veut faire la fête. avec Aretha! «

Black ajoute ensuite: « Et, tu sais qui d’autre a un problème de poids? Moi. Mais une fois que je monte sur scène et que je commence à faire mon truc, les gens me vénèrent! Parce que je suis sexy, et joufflu, mec. «

« Pourquoi ne fais-tu pas un régime? » Demande Tamika.

« Parce que – j’aime manger. Est-ce un crime? » Dewey répond.

La vidéo a été aimée plus de 322 000 fois avec près de 5 millions de vues et plus. Des milliers de fans louent également Black non seulement pour ce que son personnage a dit dans le Ecole du rock scène, mais aussi pour être une personne incroyable dans la vraie vie.

« Jack Black s’est réveillé avant que ce ne soit cool », a plaisanté un fan.

«C’est le moment qui m’a fait tomber amoureuse de cet homme», dit quelqu’un d’autre.

« Je suis tellement heureux que cj de 8 ans qui regarde ce film encore et encore ait pu voir cette scène tant de fois parce que cj de 21 ans est 1000 fois mieux pour ça », a tweeté un autre fan nommé CJ. « Je ne peux même pas commencer à expliquer. Je pleurerai si j’essaye. »

La chanteuse Rebecca Black a également posté: « découvrir à l’âge de 8 ans que Jack Black et moi n’étions pas liés après avoir cru qu’il était mon oncle uniquement parce que nous avions le même nom de famille était un type de traumatisme dont je ne me suis pas encore remis. »

Beaucoup d’autres louent également le film Ecole du rock au milieu de la tendance Jack Black, certains fans le déclarant être parmi les plus grands films de tous les temps. Quant à Black, il continue de faire de la musique avec son partenaire Tenacious D Kyle Gass, les deux sortant une reprise de « Time Warp » en tant que nouveau single l’année dernière. Sur grand écran, Black est apparu plus récemment dans le Jumanji films et travaille actuellement sur une adaptation cinématographique en direct du jeu vidéo Borderlands. Le viral Ecole du rock scène qui a mis les tendances noires en ligne a été publiée par Hamish Steele sur Twitter.

